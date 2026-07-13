Энергообъекты и ПВО: "Мадяр" заявил о новых поражениях в Крыму (видео)
За два дня украинские воины достигли весомых результатов в Крыму, на Донбассе и в Запорожской области. Поражены десятки энергообъектов РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего СБС Роберта "Мадяра" Бровди в Facebook.
Операция "Крымский рубильник off" и ППОпад
"Мадяр" отчитался, что 12-13 июля ВСУ отработали такие стратегические объекты как:
- энергомост Кубань-Крым,
- 10 энергоузлов,
- 5 элементов ПВО в Крыму (С-400, Панцирь-С1, Тор, Небо-У)
На днях "Птахами СБС" в Крыму и на остальных оккупированных территориях поражено 11 энергоузлов-подстанций разной мощности:
- 9 электроподстанций,
- стратегический Пункт перетока электричества энергомоста Кубань-Крым из РФ "Крым",
- перекачивающую газовую станцию.
Командующий СБС уточнил, что уничтожено 5 элементов ПВО врага:
- пусковую С-400 "Триумф",
- ЗРК "Тор",
- ЗРГК "Панцирь-С1",
- 2 комплекса РЛС "Небо-У".
Какие цели получили СБС в Крыму и на ТОТ
"Мадьяр" назвал результаты поражений за эти двое суток:
- Пусковая установка ЗРК С-400 "Триумф", нп Керчь, АР Крым;
- ЗРК "Тор-М2", нп Валерьяновка, Донецкая обл.;
- ЗРГК "Панцирь-С1", нп Осовины, АР Крым;
- РЛС "Небо-У", нп Керчь, АР Крым;
- РЛС "Небо-У", нп Мелек-Чесме, АР Крым;
- Пункт перетока "Кубань-Крым", нп Глазовка, АР Крым;
- ПС 220 кВ "Комыш-Бурун", нп Керчь, АР Крым;
- ПС 110 кВ "Рубежное", нп Рубежное, Луганская обл.;
- ПС 220 кВ "Лисичанская", нп Северодонецк, Луганская обл.;
- ПС 110 кВ "Ковальное", нп Ковыльное, АР Крым;
- ПС 110 кВ "Зимино", нп Зимино, АР Крым;
- ПС 330 кВ "Заря", нп Афины, АР Крым;
- Электроподстанция, нп Кременовка, Донецкая обл.;
- Электроподстанция, нп Заря, Донецкая обл.;
- Электроподстанция, нп Черноземное, Запорожская обл.;
- Инфраструктура ПГС, нп Житловка, Луганская обл.
Напомним, что в ночь на 13 июля воины СБС поразили 15 судов "теневого флота" РФ. Под атакой были также российские энергоузлы на ВОТ и ПВО.
Украина дронами ночью 10 июля поразила 13 судов российского "теневого флота" вблизи оккупированного Крыма. Среди них: 10 танкеров, один сухогруз, один паром и морской буксир.