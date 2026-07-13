Энергообъекты и ПВО: "Мадяр" заявил о новых поражениях в Крыму (видео)

За два дня украинские воины достигли весомых результатов в Крыму, на Донбассе и в Запорожской области. Поражены десятки энергообъектов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего СБС Роберта "Мадяра" Бровди в Facebook.

"Мадьяр" назвал результаты поражений за эти двое суток:

На днях "Птахами СБС" в Крыму и на остальных оккупированных территориях поражено 11 энергоузлов-подстанций разной мощности:

"Мадяр" отчитался, что 12-13 июля ВСУ отработали такие стратегические объекты как:

Напомним, что в ночь на 13 июля воины СБС поразили 15 судов "теневого флота" РФ. Под атакой были также российские энергоузлы на ВОТ и ПВО.

Украина дронами ночью 10 июля поразила 13 судов российского "теневого флота" вблизи оккупированного Крыма. Среди них: 10 танкеров, один сухогруз, один паром и морской буксир.