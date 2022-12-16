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Энергообъект ДТЭК отключился от энергосистемы из-за российского ракетного обстрела

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Пятница 16 декабря 2022 15:55
Энергообъект ДТЭК отключился от энергосистемы из-за российского ракетного обстрела Фото: энергообъект ДТЭК отключился от энергосистемы из-за российского ракетного обстрела (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Энергетическое предприятие ДТЭК отключилось от энергосистемы из-за массированного ракетного обстрела российских оккупантов 16 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Сегодня во время очередного массированного обстрела было повреждено предприятие ДТЭК Энерго, которое уже неоднократно обстреливалось россиянами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за атаки было серьезно повреждено оборудование. В связи с этим предприятие отключено от энергосистемы.

К счастью, обошлось без погибших.

Это уже двадцатая террористическая атака РФ на энергетические объекты ДТЭК.

Напомним, 16 декабря россияне прибегли к девятой массированной атаке по Украине. Из-за этого возникли массовые перебои со светом в ряде регионов.

Оккупанты выпустили 76 ракет по Украине, 60 из которых сбили силы ПВО.

РБК-Украина рассказало подробнее о последствиях ракетной атаки и ситуации в регионах.

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