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В "Енергоатомі" розповіли, чи будуть нові відключення світла в Україні

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Україна, Четвер 16 березня 2023 14:26
В "Енергоатомі" розповіли, чи будуть нові відключення світла в Україні Фото: в "Енергоатомі" розповіли, чи будуть нові відключення світла в Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Найближчим часом відключення світла в Україні не планується, якщо не буде обстрілів та пошкоджень енергооб’єктов.

Про це заявив президент "Енергоатому" Петро Котін, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю ВВС.

"Якщо не буде обстрілів і пошкоджень інфраструктури - ніяких відключень більше не буде", - розповів він.

За його словами, найбільш напруженою була ситуація у зимові місяці.

"Ми їх пройшли. І та кількість енергоблоків, яка працювала взимку, зараз не потрібна. І тому зараз профіцит електроенергії в енергосистемі. Фактично атомні енергоблоки залишалися в роботі на максимальному рівні весь цей час", - додав він.

При цьому, президент "Енергоатому" зазначив, що пошкодження енергоструктури, які сталися, - це були пошкодження ліній і підстанцій, які з'єднують атомні станції з енергосистемою.

"Якщо цих пошкоджень не буде, то весь обсяг, який потрібен, можна буде забирати. Водночас ми проводимо ремонти на атомних станціях так, як це потрібно робити. Тому що це дуже складні технологічні об'єкти. Ремонт заплановано влітку", - додав Котін.

Як повідомлялось, в Києві, а також Київській та Житомирській областях 16 березня частково застосовують відключення світла через значні пошкодження мереж.

Нагадаємо, що у частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів Києва діють відключення згідно з графіками.

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