В "Энергоатоме" рассказали, будут ли новые отключения света в Украине

В ближайшее время отключения света в Украине не планируются, если не будет обстрелов и повреждений энергообъектов.

Об этом заявил президент "Энергоатома" Петр Котин, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью ВВС .

"Если не будет обстрелов и повреждений инфраструктуры - никаких отключений больше не будет", - рассказал он.

По его словам, наиболее напряженной была ситуация в зимние месяцы.

"Мы их прошли. И то количество энергоблоков, которое работало зимой, сейчас не нужно. И поэтому сейчас профицит электроэнергии в энергосистеме. Фактически атомные энергоблоки оставались в работе на максимальном уровне все это время", - добавил он.

При этом президент "Энергоатома" отметил, что произошедшие повреждения энергоструктуры - это были повреждения линий и подстанций, соединяющих атомные станции с энергосистемой.

"Если этих повреждений не будет, то весь объем, который нужен, можно будет забирать. В то же время, мы проводим ремонты на атомных станциях так, как это нужно делать. Потому что это очень сложные технологические объекты. Ремонт запланирован летом", - добавил Котин.