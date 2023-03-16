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В "Энергоатоме" рассказали, будут ли новые отключения света в Украине

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Украина, Четверг 16 марта 2023 14:26
В "Энергоатоме" рассказали, будут ли новые отключения света в Украине Фото: в "Энергоатоме" рассказали, будут ли новые отключения света в Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В ближайшее время отключения света в Украине не планируются, если не будет обстрелов и повреждений энергообъектов.

Об этом заявил президент "Энергоатома" Петр Котин, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью ВВС.

"Если не будет обстрелов и повреждений инфраструктуры - никаких отключений больше не будет", - рассказал он.

По его словам, наиболее напряженной была ситуация в зимние месяцы.

"Мы их прошли. И то количество энергоблоков, которое работало зимой, сейчас не нужно. И поэтому сейчас профицит электроэнергии в энергосистеме. Фактически атомные энергоблоки оставались в работе на максимальном уровне все это время", - добавил он.

При этом президент "Энергоатома" отметил, что произошедшие повреждения энергоструктуры - это были повреждения линий и подстанций, соединяющих атомные станции с энергосистемой.

"Если этих повреждений не будет, то весь объем, который нужен, можно будет забирать. В то же время, мы проводим ремонты на атомных станциях так, как это нужно делать. Потому что это очень сложные технологические объекты. Ремонт запланирован летом", - добавил Котин.

Как сообщалось, в Киеве, а также в Киевской и Житомирской областях 16 марта частично применяют отключения света из-за значительных повреждений сетей.

Напомним, что в части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов Киева действуют отключения согласно графикам.

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вимкнення світла Энергоатом
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