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У Києві та ще двох областях частково застосовують відключення світла, - "Укренерго"

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Четвер 16 березня 2023 12:35
У Києві та ще двох областях частково застосовують відключення світла, - "Укренерго" Фото: У Києві та ще двох областях частково застосовують відключення світла (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Києві, а також Київській та Житомирській областях частково застосовують відключення світла через значні пошкодження мереж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Зазначається, що в енергосистемі України електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.

"Однак через значні пошкодження мереж, які завдали росіяни, зберігаються мережеві обмеження у Житомирській, Київській областях та у м. Києві. Наразі у цих регіонах застосовуються обмеження споживання", - сказано у повідомленні.

Тим часом в інших областях обмежень, які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає. Ліміти споживання до регіонів не доводились.

Так, енергосистема працює стабільно, синхронно з Європою.

Нагадаємо, що у частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів Києва діють відключення згідно з графіками.

РБК-Україна також повідомляло, що у Житомирі можуть відновити роботи електротранспорту протягом 10-12 днів.

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Електроенергія відключеня світла Укренерго
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