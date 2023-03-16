В низці районів Києва частково застосовані стабілізаційні відключення

В низці районів столиці сьогодні частково застосовані стабілізаційні відключення. Через пошкодження обладнання енергооб’єктів неможливо передавати енергію до всіх мешканців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

"Тому за командою "Укренерго" були частково застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками, що розміщені на сайті ", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за останні дві доби енергетики ДТЕК повернули світло для понад 6 тисяч домогосподарств у 26 населених пунктах Донецької області.

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