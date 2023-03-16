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В низці районів Києва частково застосовані стабілізаційні відключення

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Четвер 16 березня 2023 11:30
В низці районів Києва частково застосовані стабілізаційні відключення Фото: в низці районів Києва частково застосовані стабілізаційні відключення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В низці районів столиці сьогодні частково застосовані стабілізаційні відключення. Через пошкодження обладнання енергооб’єктів неможливо передавати енергію до всіх мешканців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

Частково стабілізаційні відключення діятимуть:

  • у Голосіївському районі;
  • у Святошинському районі;
  • у Шевченківському районі;
  • у Солом'янському районі.

"Тому за командою "Укренерго" були частково застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками, що розміщені на сайті", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за останні дві доби енергетики ДТЕК повернули світло для понад 6 тисяч домогосподарств у 26 населених пунктах Донецької області.

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ДТЕК Київ Укренерго
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