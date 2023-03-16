В низці районів Києва частково застосовані стабілізаційні відключення
Фото: в низці районів Києва частково застосовані стабілізаційні відключення (Getty Images)
В низці районів столиці сьогодні частково застосовані стабілізаційні відключення. Через пошкодження обладнання енергооб’єктів неможливо передавати енергію до всіх мешканців.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.
Частково стабілізаційні відключення діятимуть:
- у Голосіївському районі;
- у Святошинському районі;
- у Шевченківському районі;
- у Солом'янському районі.
"Тому за командою "Укренерго" були частково застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками, що розміщені на сайті", - пише пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за останні дві доби енергетики ДТЕК повернули світло для понад 6 тисяч домогосподарств у 26 населених пунктах Донецької області.
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