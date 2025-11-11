"Енергоатом" відреагував на розслідування НАБУ: що заявили в компанії

У компанії наголосили, що колектив "Енергоатому" працює у посиленому режимі, забезпечуючи стабільне виробництво близько 60% електроенергії України. Підприємство продовжує виконувати всі виробничі плани та гарантує надійну, стабільну і безпечну експлуатацію атомних електростанцій, які є основою енергетичної безпеки держави.

"Випадок, який стався в компанії, не завдав шкоди активам та фінансовому стану АТ "НАЕК "Енергоатом", а також не вплинув на безпеку експлуатації атомних станцій", - зазначили у пресслужбі товариства.

Крім того, "Енергоатом" повідомив, що вже розпочав підготовку до планово-попереджувальних ремонтів енергоблоків у 2026 році. Ця робота має стратегічне значення для підвищення надійності обладнання та стабільності енергосистеми в майбутньому.

У компанії підкреслили, що "Енергоатом" залишається опорою енергосистеми України й продовжує забезпечувати безперебійне постачання електроенергії споживачам.