"Энергоатом" отреагировал на расследование НАБУ: что заявили в компании

Акционерное общество "НАЭК "Энергоатом" обнародовало официальное заявление на фоне расследования, которое проводит Национальное антикоррупционное бюро Украины в сфере энергетики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
В компании отметили, что коллектив "Энергоатома" работает в усиленном режиме, обеспечивая стабильное производство около 60% электроэнергии Украины. Предприятие продолжает выполнять все производственные планы и гарантирует надежную, стабильную и безопасную эксплуатацию атомных электростанций, которые являются основой энергетической безопасности государства.
"Случай, который произошел в компании, не нанес ущерба активам и финансовому состоянию АО "НАЭК "Энергоатом", а также не повлиял на безопасность эксплуатации атомных станций", - отметили в пресс-службе общества.
Кроме того, "Энергоатом" сообщил, что уже начал подготовку к планово-предупредительным ремонтам энергоблоков в 2026 году. Эта работа имеет стратегическое значение для повышения надежности оборудования и стабильности энергосистемы в будущем.
В компании подчеркнули, что "Энергоатом" остается опорой энергосистемы Украины и продолжает обеспечивать бесперебойные поставки электроэнергии потребителям.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в компании "Энергоатом".
Следствие установило, что деятельность предприятия фактически контролировала организованная преступная группировка. Ее участники требовали от контрагентов компании "откаты" в размере от 10% до 15% стоимости контрактов. Таким образом они обеспечивали беспрепятственное проведение платежей или сохранение статуса поставщика.
По данным источников РБК-Украина, в состав группировки могли входить бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов, бизнесмен Тимур Миндич и экс-министр энергетики и действующий министр юстиции Герман Галущенко.
По информации НАБУ, злоумышленники занимались легализацией полученных незаконным путем средств через специальный офис в центре Киева. Правоохранители выяснили, что помещение принадлежит семье бывшего народного депутата Андрея Деркача.
На фоне расследования президент Владимир Зеленский отметил, что очищение "Энергоатома" от коррупции является одним из ключевых приоритетов для государства.
Сегодня стало известно, что наблюдательный совет НАЭК "Энергоатом" объявил о собрании специального заседания из-за коррупционного скандала в энергетике.