Енергетики визначилися з графіками відключень світла для Києва на 7 січня

У Києві завтра, 7 січня, для побутових споживачів продовжать діяти графіки погодинних відключень світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.
За інформацією компанії, у Києві діятимуть такі графіки:
Фото: графіки відключень світла для Києва на 7 січня (t.me/dtek_ua)
До слова, раніше "Укренерго" попереджало про те, що в середу, 7 січня, графіки відключень світла діятимуть у всіх областях України.
Нагадаємо, російські окупанти не припиняють атакувати енергетичну інфраструктуру України.
Зокрема, сьогодні, 6 січня, через російські удари частина Херсона залишилася без світла.
До слова, раніше голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявляв про те, що критичним для енергосистеми України може стати тиждень із температурою -10 градусів і нижче в середньому.