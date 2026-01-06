Енергетики визначилися з графіками відключень світла для Києва на 7 січня

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, російські окупанти не припиняють атакувати енергетичну інфраструктуру України.

Зокрема, сьогодні, 6 січня, через російські удари частина Херсона залишилася без світла.

До слова, раніше голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявляв про те, що критичним для енергосистеми України може стати тиждень із температурою -10 градусів і нижче в середньому.