Курс доллара Экономика Авто Tech

Энергетики определились с графиками отключений света для Киева на 7 января

Иллюстративное фото: в Киеве 7 января будут отключать свет (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве завтра, 7 января, для бытовых потребителей продолжат действовать графики почасовых отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

По информации компании, в Киеве будут действовать следующие графики:

  • очередь 1.1 - без света с 12:30 до 16:30;
  • очередь 1.2 - без света с 03:00 до 05:30 и с 12:30 до 16:30;
  • очередь 2.1 - без света с 12:30 до 16:30 и с 23:00 до 24:00;
  • очередь 2.2 - без света с 14:00 до 18:00;
  • очередь 3.1 - без света с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00;
  • очередь 3.2 - без света с 05:30 до 09:30 и с 16:00 до 20:00;
  • очередь 4.1 - без света с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00;
  • очередь 4.2 - без света с 08:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00;
  • очередь 5.1 - без света с 09:00 до 13:00 и с 19:30 до 22:00;
  • очередь 5.2 - без света с 00:00 до 03:00 и с 09:00 до 13:00;
  • очередь 6.1 - без света с 09:00 до 16:00 и с 19:30 до 22:00;
  • очередь 6.2 - без света с 09:00 до 13:00 и с 19:30 до 23:30. 
 

Фото: графики отключений света для Киева на 7 января (t.me/dtek_ua)

К слову, ранее "Укрэнерго" предупреждало о том, что в среду, 7 января, графики отключений света будут действовать во всех областях Украины.

Отключения света в Украине

Напомним, российские оккупанты не прекращают атаковать энергетическую инфраструктуру Украины.

В частности, сегодня, 6 января, из-за российских ударов часть Херсона осталась без света.

К слову, ранее председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявлял о том, что критической для энергосистемы Украины может стать неделя с температурой -10 градусов и ниже в среднем.

