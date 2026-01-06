Энергетики определились с графиками отключений света для Киева на 7 января

Отключения света в Украине

Напомним, российские оккупанты не прекращают атаковать энергетическую инфраструктуру Украины.

В частности, сегодня, 6 января, из-за российских ударов часть Херсона осталась без света.

К слову, ранее председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявлял о том, что критической для энергосистемы Украины может стать неделя с температурой -10 градусов и ниже в среднем.