Энергетики определились с графиками отключений света для Киева на 7 января

В Киеве завтра, 7 января, для бытовых потребителей продолжат действовать графики почасовых отключений света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.
По информации компании, в Киеве будут действовать следующие графики:
Фото: графики отключений света для Киева на 7 января (t.me/dtek_ua)
К слову, ранее "Укрэнерго" предупреждало о том, что в среду, 7 января, графики отключений света будут действовать во всех областях Украины.
Напомним, российские оккупанты не прекращают атаковать энергетическую инфраструктуру Украины.
В частности, сегодня, 6 января, из-за российских ударов часть Херсона осталась без света.
К слову, ранее председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявлял о том, что критической для энергосистемы Украины может стать неделя с температурой -10 градусов и ниже в среднем.