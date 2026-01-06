ua en ru
Головна » Бізнес » Енергетика

Херсон частково без світла після атак РФ по місту

Херсон, Вівторок 06 січня 2026 16:45
Херсон частково без світла після атак РФ по місту
Автор: Наталія Кава

Російська армія у вівторок, 6 січня, обстріляла Херсон. Внаслідок цього знеструмлено декілька районів міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської МВА Ярослава Шанько.

Наразі аварійно-ремонтні бригади вже почали відновлювальні роботи з урахуванням безпекової ситуації. В деяких районах електропостачання вже є.

"Прошу з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. У разі необхідності можна звертатися в Пункти незламності, де є можливість підзарядити гаджети, скористатися інтернетом та зігрітися", - пише Шанько.

Обстріл Херсона

Нагадаємо, вранці 28 грудня російські війська здійснили масований обстріл Херсона з реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали житлові райони міста та об’єкти критичної інфраструктури.

Внаслідок атаки майже одразу частина Херсона залишилася без електропостачання. Ще понад тиждень тому голова Херсонської ОВА Олександр Толоконников повідомляв, що Херсонська ТЕЦ постійно перебуває під ворожим вогнем, через що аварійні бригади не можуть розпочати відновлювальні роботи.

Крім того, на Різдво окупанти завдали потужного удару по центральній частині міста. Під обстріл потрапив міський ринок, де перебували цивільні.

Раніше РБК-Україна також підготувало репортаж про життя мешканців Херсона в умовах регулярних атак міста російськими дронами.

Також ми писали, що в ніч на 6 січня російські війська завдали дронових та артилерійських ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах. Внаслідок цього зафіксовано знеструмлення.

"Через наслідки попередніх обстрілів - у кількох областях на ранок застосовані аварійні відключення. Раніше оприлюднені обленерго графіки погодинних знеструмлень там наразі не діють", - повідомили в "Укренерго".

Херсон Блекаут
