Енергетики визначилися з графіками відключень світла для Києва на 7 січня
У Києві завтра, 7 січня, для побутових споживачів продовжать діяти графіки погодинних відключень світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.
За інформацією компанії, у Києві діятимуть такі графіки:
- черга 1.1 - без світла з 12:30 до 16:30;
- черга 1.2 - без світла з 03:00 до 05:30 і з 12:30 до 16:30;
- черга 2.1 - без світла з 12:30 до 16:30 і з 23:00 до 24:00;
- черга 2.2 - без світла з 14:00 до 18:00;
- черга 3.1 - без світла з 06:00 до 09:30 і з 16:00 до 20:00;
- черга 3.2 - без світла з 05:30 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;
- черга 4.1 - без світла з 06:00 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;
- черга 4.2 - без світла з 08:00 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;
- черга 5.1 - без світла з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 22:00;
- черга 5.2 - без світла з 00:00 до 03:00 та з 09:00 до 13:00;
- черга 6.1 - без світла з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 22:00;
- черга 6.2 - без світла з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 23:30.
Фото: графіки відключень світла для Києва на 7 січня (t.me/dtek_ua)
До слова, раніше "Укренерго" попереджало про те, що в середу, 7 січня, графіки відключень світла діятимуть у всіх областях України.
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, російські окупанти не припиняють атакувати енергетичну інфраструктуру України.
Зокрема, сьогодні, 6 січня, через російські удари частина Херсона залишилася без світла.
До слова, раніше голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявляв про те, що критичним для енергосистеми України може стати тиждень із температурою -10 градусів і нижче в середньому.