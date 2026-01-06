ua en ru
Головна » Бізнес » Енергетика

Енергетики визначилися з графіками відключень світла для Києва на 7 січня

Київ, Вівторок 06 січня 2026 20:43
Енергетики визначилися з графіками відключень світла для Києва на 7 січня Ілюстративне фото: у Києві 7 січня відключатимуть світло (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві завтра, 7 січня, для побутових споживачів продовжать діяти графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

За інформацією компанії, у Києві діятимуть такі графіки:

  • черга 1.1 - без світла з 12:30 до 16:30;
  • черга 1.2 - без світла з 03:00 до 05:30 і з 12:30 до 16:30;
  • черга 2.1 - без світла з 12:30 до 16:30 і з 23:00 до 24:00;
  • черга 2.2 - без світла з 14:00 до 18:00;
  • черга 3.1 - без світла з 06:00 до 09:30 і з 16:00 до 20:00;
  • черга 3.2 - без світла з 05:30 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;
  • черга 4.1 - без світла з 06:00 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;
  • черга 4.2 - без світла з 08:00 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;
  • черга 5.1 - без світла з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 22:00;
  • черга 5.2 - без світла з 00:00 до 03:00 та з 09:00 до 13:00;
  • черга 6.1 - без світла з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 22:00;
  • черга 6.2 - без світла з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 23:30.

Фото: графіки відключень світла для Києва на 7 січня (t.me/dtek_ua)

До слова, раніше "Укренерго" попереджало про те, що в середу, 7 січня, графіки відключень світла діятимуть у всіх областях України.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, російські окупанти не припиняють атакувати енергетичну інфраструктуру України.

Зокрема, сьогодні, 6 січня, через російські удари частина Херсона залишилася без світла.

До слова, раніше голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявляв про те, що критичним для енергосистеми України може стати тиждень із температурою -10 градусів і нижче в середньому.

