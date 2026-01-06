Энергетики определились с графиками отключений света для Киева на 7 января

Иллюстративное фото: в Киеве 7 января будут отключать свет (Getty Images)

В Киеве завтра, 7 января, для бытовых потребителей продолжат действовать графики почасовых отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.