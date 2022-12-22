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Енергетики прилаштовують іноземне обладнання, яке вважали несумісним з нашою системою

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Четвер 22 грудня 2022 16:24
Енергетики прилаштовують іноземне обладнання, яке вважали несумісним з нашою системою Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські енергетики інколи прилаштовують обладнання від іноземних партнерів, яке вважали несумісним з нашою системою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Україна підготувала серйозні запаси різного електрообладнання, дротів та опор ще до жовтня, тобто до початку масованих обстрілів російських окупантів, оскільки влада розуміла, що такий терор зі сторони РФ може бути.

Шмигаль зазначив, що Україна домовилася з партнерами, і в нашу країну безперервно йде потік трансформаторів, які нам необхідні. Проте є унікальне обладнання, яке неможливо придбати - лише виготовити, а це може займати місяці.

"Ми максимально прискорюємо цей процес, наші енергетики іноді прилаштовують обладнання, про яке іноземні партнери говорили, що воно несумісне з нашою системою", - додав прем'єр.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко розповів, чи витримає енергосистема України нові ракетні удари росіян.

Зазначимо, що ворожі удари минулого тижня вперше спричинили оголошення режиму надзвичайної ситуації в енергетиці.

Окрім того, в "Укренерго" розповіли, де ситуація з електроенергією найскладніша.

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