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Энергетики пристраивают иностранное оборудование, которое считали несовместимым с нашей системой

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Четверг 22 декабря 2022 16:24
Энергетики пристраивают иностранное оборудование, которое считали несовместимым с нашей системой Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские энергетики иногда пристраивают оборудование от иностранных партнеров, которое считалось несовместимыми с нашей системой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Дениса Шмыгаля "Интерфакс-Украина".

По его словам, Украина подготовила серьезные запасы разного электрооборудования, проводов и опор еще до октября, то есть до начала массированных обстрелов российских оккупантов, поскольку власти понимали, что такой террор со стороны РФ может быть.

Шмыгаль отметил, что Украина договорилась с партнерами, и в нашу страну непрерывно идет поток трансформаторов, которые нам необходимы. Однако есть уникальное оборудование, которое невозможно приобрести - только изготовить, а это может занять месяцы.

"Мы максимально ускоряем этот процесс, наши энергетики иногда пристраивают оборудование, о котором иностранные партнеры говорили, что оно несовместимо с нашей системой", - добавил премьер.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко рассказал, выдержит ли энергосистема Украины новые ракетные удары россиян.

Отметим, что вражеские удары на прошлой неделе впервые вызвали объявление режима чрезвычайной ситуации в энергетике.

Кроме того, в "Укрэнерго" рассказали, где ситуация с электроэнергией самая сложная.

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