Енергетики повернули світло для понад 150 тисяч споживачів у Києві після удару РФ

Масований удар по Києву

Нагадаємо, у ніч на 9 січня російські окупанти провели черговий масований удар.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, для атаки ворог використав: 13 балістичних ракет "Іскандер-М/С-400", 22 крилаті ракети "Калібр", 1 балістичну ракету середньої дальності та 242 ударні безпілотники.

Головною метою російської атаки став Київ. Росіяни били по енергетичній інфраструктурі, а також атакували житлові багатоповерхівки. Чотири людини загинули, також було багато постраждалих.

Атака призвела до серйозних проблем зі світлом, водою та опаленням. Зокрема, близько половини багатоповерхівок у Києві залишилися без теплопостачання.

При цьому балістичну ракету середньої дальності "Ліщина" ворог запустив по Львівській області. Як наголосив президент України Володимир Зеленський, така атака - це однаковий виклик як для Варшави, так і для Бухареста та Будапешта.