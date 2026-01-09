RU

Экономика Авто Tech

Энергетики вернули свет для более 150 тысяч потребителей в Киеве после удара РФ

Иллюстративное фото: киевлянам постепенно восстанавливают электроснабжение (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве энергетики продолжают ремонт поврежденных из-за массированного удара россиян энергетических объектов. Свет вернули для более чем 150 тысяч абонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

"Энергетики вернули свет почти 153 тысячам домов столицы после обстрелов", - сказано в сообщении компании. 

Там отметили, что несмотря на мороз и сильный ветер, восстановление поврежденных энергообъектов продолжается. 

В ДТЭК обратили внимание, что в столице продолжают действовать графики почасовых отключений света. 

Массированный удар по Киеву

Напомним, в ночь на 9 января российские оккупанты провели очередной массированный удар.

По информации Воздушных сил ВСУ, для атаки враг использовал: 13 баллистических ракет "Искандер-М/С-400", 22 крылатые ракеты "Калибр", 1 баллистическую ракету средней дальности и 242 ударных беспилотника.

Главной целью российской атаки стал Киев. Россияне били по энергетической инфраструктуре, а также атаковали жилые многоэтажки. Четыре человека погибли, также было много пострадавших.

Атака привела к серьезным проблемам со светом, водой и отоплением. В частности, около половины многоэтажек в Киеве остались без теплоснабжения.

При этом баллистическую ракету средней дальности "Орешник" враг запустил по Львовской области. Как подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский, такая атака - это одинаковый вызов как для Варшавы, так и для Бухареста и Будапешта.

ДТЭК Киев Графики отключения света Электроэнергия Война в Украине Отключение света