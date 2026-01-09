ua en ru
Пт, 09 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Энергетики вернули свет для более 150 тысяч потребителей в Киеве после удара РФ

Киев, Пятница 09 января 2026 20:59
UA EN RU
Энергетики вернули свет для более 150 тысяч потребителей в Киеве после удара РФ Иллюстративное фото: киевлянам постепенно восстанавливают электроснабжение (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве энергетики продолжают ремонт поврежденных из-за массированного удара россиян энергетических объектов. Свет вернули для более чем 150 тысяч абонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

"Энергетики вернули свет почти 153 тысячам домов столицы после обстрелов", - сказано в сообщении компании.

Там отметили, что несмотря на мороз и сильный ветер, восстановление поврежденных энергообъектов продолжается.

В ДТЭК обратили внимание, что в столице продолжают действовать графики почасовых отключений света.

Массированный удар по Киеву

Напомним, в ночь на 9 января российские оккупанты провели очередной массированный удар.

По информации Воздушных сил ВСУ, для атаки враг использовал: 13 баллистических ракет "Искандер-М/С-400", 22 крылатые ракеты "Калибр", 1 баллистическую ракету средней дальности и 242 ударных беспилотника.

Главной целью российской атаки стал Киев. Россияне били по энергетической инфраструктуре, а также атаковали жилые многоэтажки. Четыре человека погибли, также было много пострадавших.

Атака привела к серьезным проблемам со светом, водой и отоплением. В частности, около половины многоэтажек в Киеве остались без теплоснабжения.

При этом баллистическую ракету средней дальности "Орешник" враг запустил по Львовской области. Как подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский, такая атака - это одинаковый вызов как для Варшавы, так и для Бухареста и Будапешта.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Киев Графики отключения света Электроэнергия Война в Украине Отключение света
Новости
Уличные бои в Гуляйполе: армия РФ штурмует город волнами, несмотря на большие потери
Уличные бои в Гуляйполе: армия РФ штурмует город волнами, несмотря на большие потери
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка