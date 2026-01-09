Энергетики вернули свет для более 150 тысяч потребителей в Киеве после удара РФ
В Киеве энергетики продолжают ремонт поврежденных из-за массированного удара россиян энергетических объектов. Свет вернули для более чем 150 тысяч абонентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.
"Энергетики вернули свет почти 153 тысячам домов столицы после обстрелов", - сказано в сообщении компании.
Там отметили, что несмотря на мороз и сильный ветер, восстановление поврежденных энергообъектов продолжается.
В ДТЭК обратили внимание, что в столице продолжают действовать графики почасовых отключений света.
Массированный удар по Киеву
Напомним, в ночь на 9 января российские оккупанты провели очередной массированный удар.
По информации Воздушных сил ВСУ, для атаки враг использовал: 13 баллистических ракет "Искандер-М/С-400", 22 крылатые ракеты "Калибр", 1 баллистическую ракету средней дальности и 242 ударных беспилотника.
Главной целью российской атаки стал Киев. Россияне били по энергетической инфраструктуре, а также атаковали жилые многоэтажки. Четыре человека погибли, также было много пострадавших.
Атака привела к серьезным проблемам со светом, водой и отоплением. В частности, около половины многоэтажек в Киеве остались без теплоснабжения.
При этом баллистическую ракету средней дальности "Орешник" враг запустил по Львовской области. Как подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский, такая атака - это одинаковый вызов как для Варшавы, так и для Бухареста и Будапешта.