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Энергетики подорвались на мине в Николаевской области

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Николаевская область, Среда 29 марта 2023 19:26
Энергетики подорвались на мине в Николаевской области Иллюстративное фото: энергетики подорвались на мине в Николаевской области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Вблизи села Великополье в Николаевской области автомобиль ГСЧС, который сопровождал специалистов облэнерго, подорвался на российской мине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на руководителя полиции области Сергея Шайхета.

Специалисты возобновляли электроснабжение в деоккупированных поселках.

В результате взрыва один из сотрудников облэнерго получил травмы. Его госпитализировали.

Украинцев, которые проживают на освобожденных территориях, призывают быть максимально внимательными при обнаружении опасных находок.

Напомним, 22 марта трое жителей одного из сел Николаевской области подорвались на российской мине, когда поехали полем к лесополосе собирать дрова. Все они погибли.

Кроме того, сегодня в Изюмском районе автомобиль подорвался на вражеской мине, в результате чего погибли два человека.

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