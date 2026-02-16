Енергетичний "Рамштайн": хто візьме участь та чого очікувати

"Була окрема доповідь міністра енергетики України Дениса Шмигаля про підготовку зустрічей у форматі енергетичного "Рамштайну" на тижні у Франції", - заявив Зеленський.

За його словами, на зустрічі будуть представлені держави "Групи семи", партнери з Північної Європи та Балтії, а також міністри зі США, Канади та з Євросоюзу.

"Визначили конкретні речі, які нам потрібні, і саме на таких пакетах підтримки енергетики міністр зосередиться. На полях конференції в Мюнхені говорили з частиною партнерів саме про енергетику, і протягом найближчих днів треба реалізувати наявні домовленості", - додав президент України.