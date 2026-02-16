UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Енергетичний "Рамштайн": хто візьме участь та чого очікувати

Фото: Україна цього тижня проведе енергетичний "Рамштайн" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Цього тижня у Франції пройде енергетичний "Рамштайн", на якому міжнародні партнери консолідують міжнародну допомогу для відновлення критичної інфраструктури України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Читайте також: Apple готує пристрій, який може змінити ринок ШІ: названо три головні переваги

"Була окрема доповідь міністра енергетики України Дениса Шмигаля про підготовку зустрічей у форматі енергетичного "Рамштайну" на тижні у Франції", - заявив Зеленський.

За його словами, на зустрічі будуть представлені держави "Групи семи", партнери з Північної Європи та Балтії, а також міністри зі США, Канади та з Євросоюзу.

"Визначили конкретні речі, які нам потрібні, і саме на таких пакетах підтримки енергетики міністр зосередиться. На полях конференції в Мюнхені говорили з частиною партнерів саме про енергетику, і протягом найближчих днів треба реалізувати наявні домовленості", - додав президент України.

Що відомо про енергетичний "Рамштайн"

Нагадаємо, у січні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Україна скликає засідання енергетичного "Рамштайну" на тлі складної ситуації з електроенергією через російські удари та сильне похолодання.

Також раніше повідомлялось, що енергетичний "Рамштайн" проводитиметься в онлайн-форматі. Від України участь в ньому братиме прем'єр-міністр Юлія Свириденко та міністр енергетики Денис Шмигаль. На ньому Україна розраховує отримати від союзників додаткові внески та конкретні зобов'язання щодо відновлення енергетичної інфраструктури.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниСлужба безпеки УкраїниВолодимир ЗеленськийДенис Шмигаль