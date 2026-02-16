Енергетичний "Рамштайн": хто візьме участь та чого очікувати

Цього тижня у Франції пройде енергетичний "Рамштайн", на якому міжнародні партнери консолідують міжнародну допомогу для відновлення критичної інфраструктури України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
"Була окрема доповідь міністра енергетики України Дениса Шмигаля про підготовку зустрічей у форматі енергетичного "Рамштайну" на тижні у Франції", - заявив Зеленський.
За його словами, на зустрічі будуть представлені держави "Групи семи", партнери з Північної Європи та Балтії, а також міністри зі США, Канади та з Євросоюзу.
"Визначили конкретні речі, які нам потрібні, і саме на таких пакетах підтримки енергетики міністр зосередиться. На полях конференції в Мюнхені говорили з частиною партнерів саме про енергетику, і протягом найближчих днів треба реалізувати наявні домовленості", - додав президент України.
Нагадаємо, у січні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Україна скликає засідання енергетичного "Рамштайну" на тлі складної ситуації з електроенергією через російські удари та сильне похолодання.
Також раніше повідомлялось, що енергетичний "Рамштайн" проводитиметься в онлайн-форматі. Від України участь в ньому братиме прем'єр-міністр Юлія Свириденко та міністр енергетики Денис Шмигаль. На ньому Україна розраховує отримати від союзників додаткові внески та конкретні зобов'язання щодо відновлення енергетичної інфраструктури.