Энергетический "Рамштайн": кто примет участие и чего ожидать

На этой неделе во Франции пройдет энергетический "Рамштайн", на котором международные партнеры консолидируют международную помощь для восстановления критической инфраструктуры Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
"Был отдельный доклад министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля о подготовке встреч в формате энергетического "Рамштайна" на неделе во Франции", - заявил Зеленский.
По его словам, на встрече будут представлены государства "Группы семи", партнеры из Северной Европы и Балтии, а также министры из США, Канады и из Евросоюза.
"Определили конкретные вещи, которые нам нужны, и именно на таких пакетах поддержки энергетики министр сосредоточится. На полях конференции в Мюнхене говорили с частью партнеров именно об энергетике, и в течение ближайших дней надо реализовать имеющиеся договоренности", - добавил президент Украины.
Напомним, в январе министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Украина созывает заседание энергетического "Рамштайна" на фоне сложной ситуации с электроэнергией из-за российских ударов и сильного похолодания.
Также ранее сообщалось, что энергетический "Рамштайн" будет проводиться в онлайн-формате. От Украины участие в нем будет принимать премьер-министр Юлия Свириденко и министр энергетики Денис Шмыгаль. На нем Украина рассчитывает получить от союзников дополнительные взносы и конкретные обязательства по восстановлению энергетической инфраструктуры.