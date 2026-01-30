Енергетичне перемир'я: у Путіна підтвердили згоду з Трампом, але назвали інші дати

За словами Пєскова, Росія погодилася утриматися від ударів по Україні до 1 лютого у зв'язку з проханням президента США Дональда Трампа.

Прессекретар Кремля зауважив, що таке рішення було ухвалено "для створення сприятливих умов для переговорів".

Варто зазначити, що після закінчення енергетичного перемир'я Україну накриють морози до -28 градусів:

Фото: карта погоди в Україні на 2 лютого (meteo.gov.ua)

Фото: карта погоди в Україні на 3 лютого (meteo.gov.ua)

Фото: карта погоди в Україні на 4 лютого (meteo.gov.ua)