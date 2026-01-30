Енергетичне перемир'я: у Путіна підтвердили згоду з Трампом, але назвали інші дати

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков підтвердив згоду РФ на енергетичне перемир'я, але лише до 1 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
За словами Пєскова, Росія погодилася утриматися від ударів по Україні до 1 лютого у зв'язку з проханням президента США Дональда Трампа.
Прессекретар Кремля зауважив, що таке рішення було ухвалено "для створення сприятливих умов для переговорів".
Варто зазначити, що після закінчення енергетичного перемир'я Україну накриють морози до -28 градусів:
Нагадаємо, в четвер, 29 січня, в соцмережах поширили інформацію про нібито зупинку обстрілів РФ української енергетичної інфраструктури. Росіянам нібито заборонили атакувати об’єкти в Києві та області, а також інших регіонах України.
Водночас зʼявилася інформація, що мораторій може бути двостороннім і діятиме до 3 лютого. Стверджувалось, що це пов’язано із черговим раундом переговорів між Україною та РФ, запланованим на 1 лютого.
Пізніше Дональд Трамп заявив, що особисто звернувся до російського диктатора Володимира Путін з проханням тимчасово припинити удари по українських містах на період сильних морозів. За його словами, глава Кремля відповів згодою.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію про енергетичне перемирʼя з Росією. Він зазначив, що це питання обговорювалось в Абу-Дабі, і додав, що розраховує на виконанні домовленостей.
