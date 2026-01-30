Энергетическое перемирие: у Путина подтвердили согласие с Трампом, но назвали другие даты

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков подтвердил согласие РФ на энергетическое перемирие, но только до 1 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
По словам Пескова, Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля в связи с просьбой президента США Дональда Трампа.
Пресс-секретарь Кремля отметил, что такое решение было принято "для создания благоприятных условий для переговоров".
Стоит отметить, что после окончания энергетического перемирия Украину накроют морозы до -28 градусов:
Напомним, в четверг, 29 января, в соцсетях распространили информацию о якобы остановке обстрелов РФ украинской энергетической инфраструктуры. Россиянам якобы запретили атаковать объекты в Киеве и области, а также других регионах Украины.
В то же время появилась информация, что мораторий может быть двусторонним и будет действовать до 3 февраля. Утверждалось, что это связано с очередным раундом переговоров между Украиной и РФ, запланированным на 1 февраля.
Позже Дональд Трамп заявил, что лично обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой временно прекратить удары по украинским городам на период сильных морозов. По его словам, глава Кремля ответил согласием.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об энергетическом перемирии с Россией. Он отметил, что этот вопрос обсуждался в Абу-Даби, и добавил, что рассчитывает на выполнение договоренностей.
Больше о том, что известно об энергетическом перемирии, заявлениях Трампа и Зеленского - читайте в материале РБК-Украина.