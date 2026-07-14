Енді Бернем стане прем'єром Британії, жоден суперник вже не може його наздогнати

Як голосували депутати

У понеділок депутат від Мейкерфілда отримав ще 27 номінацій, довівши загальну кількість голосів на свою користь із 322 минулого тижня до 349. Не визначилися лише 54 депутати, включно зі Стармером та Шабаною Махмуд, яка не може висувати кандидатів через свою роль голови виконавчого комітету партії.

Це означає, що жоден інший претендент вже не набере необхідних 81 номінації, аби взагалі увійти в перегони за лідерство.

Коли Бернем стане прем'єром

Бернем має замінити Стармера на посаді лідера Лейбористської партії у пʼятницю, 17 липня, а вже наступного понеділка, 20 липня, - увійти до резиденції на Даунінг-стріт як прем'єр-міністр.

На онлайн-зустрічі з парламентською фракцією лейбористів він закликав депутатів обʼєднатися навколо його лідерства.

Які обіцянки дав Бернем

Бернем пообіцяв сформувати "широкий" кабінет, за традицією лейбористського руху - усі призначення наступного тижня відображатимуть внесок, досвід та відданість справі представників усіх крил партії.

Він також пообіцяв створити "команду і культуру, де кожного цінують, бачать і чують", прагнучи бути підзвітним, доступним та відкритим для депутатів — щоб зворотний звʼязок надходив від фракції через місцеві громади й повертався до керівництва партії.

Данина памʼяті та подяка Стармеру

Бернем розпочав зустріч із вшанування памʼяті Енн Віддекомб, заявивши, що думки лейбористів із її родиною та друзями, і закликавши дати поліції ресурси й час для розслідування її смерті.

Він також подякував Стармеру, який добігає останніх днів на посаді прем'єра, за ухвалення "закону Хіллсборо", зазначивши, що прем'єр дотримав обіцянку, дану родинам жертв трагедії 1989 року.

"Закон Хіллсборо" - законодавство про обов'язок посадовців бути відвертими під час розслідувань, ухвалене на честь родин 97 загиблих на стадіоні "Хіллсборо" у 1989 році, яких поліція тоді неправдиво звинуватила в трагедії.