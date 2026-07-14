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Энди Бернем станет премьером Британии, ни один соперник уже не может его догнать

07:46 14.07.2026 Вт
3 мин
За количество голосов в его пользу теперь не может тягаться ни один другой претендент
aimg Екатерина Коваль
Фото: будущий премьер-министр Великобритании Энди Бернем рядом с коллегой Киром Стармером (Getty Images)

Энди Бернем станет следующим премьер-министром Британии – его поддержали 349 депутатов-лейбористов, включая весь действующий кабинет Кира Стармера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как голосовали депутаты

В понедельник депутат от Мейкерфилда получил еще 27 номинаций, доведя общее количество голосов в свою пользу с 322 на прошлой неделе до 349. Не определились только 54 депутата, включая Стармера и Шабану Махмуд, которая не может выдвигать кандидатов из-за своей роли председателя исполнительного комитета партии.

Это означает, что ни один другой претендент уже не наберет необходимых 81 номинации, чтобы вообще войти в гонку за лидерство.

Когда Бернем станет премьером

Бернем должен заменить Стармера в должности лидера Лейбористской партии в пятницу, 17 июля, а уже в следующий понедельник, 20 июля, - войти в резиденцию на Даунинг-стрит как премьер-министр.

На онлайн-встрече с парламентской фракцией лейбористов он призвал депутатов объединиться вокруг его лидерства.

Какие обещания дал Бернем

Бернем пообещал сформировать "широкий" кабинет по традиции лейбористского движения - все назначения на следующей неделе будут отражать вклад, опыт и преданность делу представителей всех крыльев партии.

Он также пообещал создать "команду и культуру, где каждого ценят, видят и слышат", стремясь быть подотчетным, доступным и открытым для депутатов, чтобы обратная связь поступала от фракции через местные общины и возвращалась к руководству партии.

Дань памяти и благодарность Стармеру

Бернем начал встречу с памяти Энн Отдекомб, заявив, что мнения лейбористов с ее семьей и друзьями, и призвав дать полиции ресурсы и время для расследования ее смерти.

Он также поблагодарил Стармера, который подходит за последние дни в должности премьера, за принятие "закона Хиллсборо", отметив, что премьер сдержал обещание, данное семьям жертв трагедии 1989 года.

"Закон Хиллсборо" - законодательство об обязанности должностных лиц быть откровенными в ходе расследований, принятое в честь семей 97 погибших на стадионе "Хиллсборо" в 1989 году, которых полиция тогда ложно обвинила в трагедии.

Еще до официального утверждения Бернемуже раскрывал планы об Украине, пообещав продолжать поддержку на том же уровне, а также назвав несколько внешнеполитических приоритетов в должности главы правительства.

Политический кризис в Британии обострился после сокрушительного поражения лейбористов на местных выборах - еще в мае группа влиятельных членов правительства, в частности глава МИД Иветт Купер, согласовала общую позицию о необходимости смены руководства. Именно Бернема тогда назвали главным преемником Стармера .

Сам Стармер после отставки может возглавить одну из самых влиятельных структур в мире – по данным СМИ, он рассматривает возможность стать генеральным секретарем НАТО.

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