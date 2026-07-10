Головний претендент на крісло прем'єра в Британії розкрив плани щодо України

Енді Бернем, який ймовірно цього місяця стане новим прем'єр-міністром Британії, пообіцяв продовжувати підтримку України на тому ж рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

Які пріоритети назвав Бернем

За словами політика, його зовнішньополітичними пріоритетами на посаді глави уряду стануть:

підвищення національної безпеки Британії;

зміцнення чинних альянсів;

посилення співпраці з Європою;

підтримка України у війні з Росією.

Бернем зазначив, що Британія стикається з дедалі небезпечнішим світом, де зростає російська агресія, триває конфлікт на Близькому Сході, а також кліматична й енергетична нестабільність.

Що буде з оборонною політикою

Політик пообіцяв продовжувати курс свого попередника щодо підвищення оборонних витрат, посилення ролі в НАТО та тісної співпраці з європейськими країнами. За його словами, США залишатимуться найважливішим союзником Британії у сфері оборони та безпеки.

Що заявив про Україну

"Підтримка України з боку Великої Британії не похитнеться. Ми знаємо, що британська безпека та ширша євроатлантична безпека невіддільні від того, що відбувається в Україні", - заявив Бернем.

Він наголосив, що уряд Кіра Стармера довів лідерство Британії, створивши та ставши співголовою "коаліції рішучих" для підтримки українського народу.

Особистий досвід підтримки України

Бернем зауважив, що під час перебування на посаді мера Великого Манчестера він особисто надавав допомогу Києву та Львову, і пообіцяв надалі підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії.