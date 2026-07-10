ua en ru
Пт, 10 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Головний претендент на крісло прем'єра в Британії розкрив плани щодо України

01:15 10.07.2026 Пт
2 хв
Політик назвав кілька зовнішньополітичних пріоритетів на посаді глави уряду
aimg Катерина Коваль
Головний претендент на крісло прем'єра в Британії розкрив плани щодо України Фото: прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер та його ймовірний наступник Енді Бернем (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Енді Бернем, який ймовірно цього місяця стане новим прем'єр-міністром Британії, пообіцяв продовжувати підтримку України на тому ж рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Які пріоритети назвав Бернем

За словами політика, його зовнішньополітичними пріоритетами на посаді глави уряду стануть:

  • підвищення національної безпеки Британії;
  • зміцнення чинних альянсів;
  • посилення співпраці з Європою;
  • підтримка України у війні з Росією.

Бернем зазначив, що Британія стикається з дедалі небезпечнішим світом, де зростає російська агресія, триває конфлікт на Близькому Сході, а також кліматична й енергетична нестабільність.

Що буде з оборонною політикою

Політик пообіцяв продовжувати курс свого попередника щодо підвищення оборонних витрат, посилення ролі в НАТО та тісної співпраці з європейськими країнами. За його словами, США залишатимуться найважливішим союзником Британії у сфері оборони та безпеки.

Що заявив про Україну

"Підтримка України з боку Великої Британії не похитнеться. Ми знаємо, що британська безпека та ширша євроатлантична безпека невіддільні від того, що відбувається в Україні", - заявив Бернем.

Він наголосив, що уряд Кіра Стармера довів лідерство Британії, створивши та ставши співголовою "коаліції рішучих" для підтримки українського народу.

Особистий досвід підтримки України

Бернем зауважив, що під час перебування на посаді мера Великого Манчестера він особисто надавав допомогу Києву та Львову, і пообіцяв надалі підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії.

Нагадаємо, політична криза у Британії загострилась після нищівної поразки Лейбористської партії на місцевих виборах. Ще у травні група впливових членів уряду, серед яких і глава МЗС Іветт Купер, узгодила спільну позицію щодо необхідності зміни керівництва.

Саме Бернема раніше назвали головним наступником Стармера після очікуваних перестановок у Даунінг-стріт. Наступнику доведеться вирішувати системну кризу, міграційні проблеми та наслідки Брекзиту.

Сам же Стармер після відставки може обійняти одну з найвпливовіших посад у світі — за даними ЗМІ, він розглядає можливість очолити НАТО. Стармер після відставки може обійняти одну з найвпливовіших посад у світі

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Допомога Україні Війна в Україні
Новини
Україна отримає від США ракети для Patriot найближчими днями, - Зеленський
Україна отримає від США ракети для Patriot найближчими днями, - Зеленський
Аналітика
Ми фінансуємо і технології подвійного призначення: інтерв'ю з віце-президентом ЄІБ Негаммером
Роман Коткореспондент РБК-Україна Ми фінансуємо і технології подвійного призначення: інтерв'ю з віце-президентом ЄІБ Негаммером