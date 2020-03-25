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Ємець: кількість жертв коронавірусу може бути катастрофічною

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 22:54
Ємець: кількість жертв коронавірусу може бути катастрофічною
Фото: Леонід Ємець (МОЗ)

Медична система не готова до лікування коронавірусу

Кількість смертей від коронавірусу в Україні може бути катастрофічною через неготовність медичної системи. Про це заявив міністр охорони здоров'я Ілля Ємець у своєму відеозверненні в Telegram-каналі МОЗ.

За словами очільника МОЗ, українська медична система не готова до лікування коронавірусу, однак наразі його поширення ще можна локалізувати.

"З досвіду китайських лікарів можна виділити три основні стовпи подолання інфекції та її наслідків. Перший - профілактика, тобто не впустити вірус. Європа та Україна це не змогли зробити. Другий - це локалізація катастрофи. Зараз ми ще спроможні жорсткими заходами локалізувати поширення інфекції. Третій етап - лікування. Нажаль, ми мусимо констатувати, медична система України до нього не готова з багатьох причин. Якщо нам і далі будуть заважати, кількість жертв може бути катастрофічною", - заявив він.

Ємець підкреслив, що терапевтичні методи "вже не врятують ситуацію".

"Вже неможливо рятувати життя лише масками та дезінфекторами. Треба діяти рішуче, хірургічно", - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 25 березня в Україні офіційно підтверджено 145 випадків зараження коронавірусом. Кількість летальних випадків станом на середу становить 5. Один пацієнт одужав та був виписаний з лікарні.

Також РБК-Україна писало, що у Сумській області померла жінка, у якої два експрес-тести на коронавірус показали позитивний результат. Жінка перебувала в реанімації та була підключена до апарату штучної вентиляції легенів. Аналізи померлої відправили в обласний лабораторний центр для встановлення остаточного діагнозу.

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