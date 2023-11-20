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Йеменские хуситы показали видео захвата судна в Красном море, на борту которого есть украинцы

Понедельник 20 ноября 2023 21:59
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Йеменские хуситы показали видео захвата судна в Красном море, на борту которого есть украинцы Фото: судно Galaxy Leader (wikipedia)
Автор: Наталья Кава

Йеменские хуситы опубликовали видеозахват судна Galaxy Leader с международным гражданским экипажем в Красном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya.

Как заявил спикер поддерживаемых Ираном хуситов Яхья Сареа, их целью будут все суда, имеющие хоть какое-то отношение к Израилю.

В понедельник, 20 ноября, хуситы опубликовали видео захвата судна Galaxy Leader. На нем видно, как на судно садится вертолет с вооруженными боевиками.

"Сцены качественной военной операции йеменских военно-морских сил на израильском корабле, контроль над ним и доставка к йеменскому побережью 19 ноября 2023 г. н.э.", - говорится в подписи к видео.

Захват судна Galaxy Leader

В воскресенье, 19 ноября, йеменские хуситы захватили грузовое судно Galaxy Leader с международным гражданским экипажем в Красном море. Судно шло под знаменем Багамских островов.

На борту судна находились 25 членов экипажа из Украины, Болгарии, Филиппин и Мексики, но израильтян на судне не было.

Реакция МИД Украины

Как сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко в своем Facebook, в настоящее время причастным украинским посольствам поручено выяснить достоверность пребывания украинцев на захваченном судне.

"МИД Украины уже поручило причастным украинским посольствам проверить эту информацию, а также обратиться к компании-владельцу для выяснения точного состава экипажа судна и других деталей. Держим эту ситуацию на особом контроле", - написал он.

Война в Израиле

7 октября террористы ХАМАС атаковали Израиль, убивали и похищали мирных людей и военных. В ответ Израиль объявил операцию "Железные мечи" против террористов.

27 октября ЦАХАЛ начал наступление на Сектор Газа. Стало известно, что ХАМАС потерял контроль надтерриторией. Боевики бегут на юг.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не планирует удерживать военных в секторе Газа после окончания войны.

Помимо этого ЦАХАЛ обнаружил туннель боевиков ХАМАС в крупнейшей больнице Сектора Газа Аль-Шифе. Также ЦАХАЛ ударил по подземным объектам ХАМАС. В них скрывались старшие командиры боевиков.

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