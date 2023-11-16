Ізраїль завдав ударів по підземним об'єктам ХАМАС, де переховувалися старші командири
Ізраїльські військові завдали ударів по підземних об'єктах ХАМАС, де переховувалися старші командири бойовиків.
Про це заявив прес-секретар ЦАХАЛу контр-адмірала Даніель Хагарі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
За його словами, за останні дні військові завдали двох великих авіаударів по підземній інфраструктурі ХАМАСу в Секторі Газа.
Хагарі додав, що в одному з них переховувалися високопоставлені командири ХАМАС, зокрема Ахмед Гандур, командувач бригадою ХАМАС на півночі Гази, і Айман Сіам, керівник ракетної установки ХАМАС.
В іншому підземному приміщенні, за словами Хагарі, ховалися високопоставлені члени політбюро ХАМАСу, зокрема Раухі Муштаха, Ессам ад-Даліс і Самех ас-Сирадж.
"ХАМАС намагається приховати результати удару", - підкреслив він.
Хагарі також заявив, що він не може більш детально розповісти про удар, але "можна з упевненістю сказати, що підземелля, де вони перебували, було дуже сильно пошкоджено".
Ситуація у Секторі Газа
Ізраїль вже з початку жовтня продовжує свою операцію проти бойовиків ХАМАС, які вторглися на територію країни, викрадали та вбивали мирних жителів.
У рамках операції Армії оборони Ізраїлю вдалося досягти успіхів. 13 листопада міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант прозвітував про те, що ХАМАС вже перестав контролювати Газу - найбільше місто в Секторі Газа.
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