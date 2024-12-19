Йемен атаковал ракетой Израиль: обнародовано видео
Йеменские хуситы выпустили ракету по Израилю. Противовоздушная оборона ЦАХАЛ успешно сбила вражеский объект.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля.
Силы противовоздушной обороны Израиля сбили выпущенную из Йемена ракету. Цель не входила в воздушное пространство страны.
По данным военных, сирены воздушной тревоги сработали из-за опасений, что падение обломков от перехвата может нанести ранения гражданским жителям.
האזעקות במרכז: יורט טיל אחד ששוגר מתימן טרם חצה לשטח הארץ, ההתרעות הופעלו מחשש לנפילת שברי יירוט- גלצ (@GLZRadio) 19 декабря 2024 г .
@Doron_Kadosh @galdjerassi pic.twitter.com/789s2kIJhh
Обстрелы Израиля со стороны йеменских хуситов
Напомним, в начале октября йеменские хуситы атаковали баллистической ракетой Израиль. Вражескую цель успешно перехватила израильская противовоздушная оборона.
15 сентября ракета хуситов впервые ударила по центральной части Израиля, но ее сбила противовоздушная оборона.
В конце сентября хуситы также запустили ракету класса "земля-земля" по аэропорту Тель-Авива вскоре после приземления в аэропорту самолета израильского премьера Беньямина Нетаньяху.
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