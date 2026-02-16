Елітний дронщик із "Рубикона" здався в полон ЗСУ разом із таємницями окупантів

За словами Симонова, він був змушений підписати контракт із російською армією, сподіваючись потрапити до підрозділу, де служив його батько. Однак його направили до частини безпілотної авіації, а згодом — на навчання до так званого центру «Рубикон», який у РФ позиціонують як один із ключових майданчиків підготовки операторів БпЛА.

У своїх свідченнях він розповідає про інтенсивну підготовку та участь у бойових завданнях. Водночас, за його словами, саме служба дала йому змогу побачити внутрішні порядки російської армії — зокрема ставлення до полонених та цивільного населення.

"СОЧ" і спроба втечі

Симонов стверджує, що після побаченого вирішив самовільно залишити частину (так зване «СОЧ» у військовій термінології РФ). Проте його затримали та перевели до однієї з штурмових бригад, які самі російські військові неофіційно називають «м’ясними» через високі втрати на фронті.

На той момент, за його словами, він уже знав про український проєкт «Хочу жить», який гарантує дотримання норм міжнародного гуманітарного права для тих, хто добровільно складає зброю.

Перехід лінії фронту

Скориставшись нагодою під час виконання бойового завдання, Симонов зміг перейти лінію фронту та здатися українським військовим. Його історію оприлюднили у відео на YouTube-каналі проєкту «Хочу жить».

Українська сторона заявляє, що такі випадки не є поодинокими: дедалі більше російських військових користуються можливістю добровільно здатися, аби уникнути подальшої участі у війні.

Що відомо про "Рубикон"

Центр «Рубикон» у РФ позиціонують як навчальну базу для підготовки операторів ударних та розвідувальних дронів. Від початку повномасштабної війни безпілотники стали одним із ключових інструментів бойових дій, а підрозділи БпЛА — одними з найпріоритетніших у структурі російських військ.

Історія Симонова стала резонансною саме через його приналежність до цієї системи підготовки. Українські джерела наголошують: кожен такий перехід — це не лише врятоване життя, а й потенційно цінна інформація про організацію та методи роботи противника.

Наразі деталі його подальшого статусу офіційно не розголошуються.