Элитный дронщик из "Рубикона" сдался в плен ВСУ вместе с тайнами оккупантов

По словам Симонова, он был вынужден подписать контракт с российской армией, надеясь попасть в подразделение, где служил его отец. Однако его направили в часть беспилотной авиации, а затем - на обучение в так называемый центр "Рубикон", который в РФ позиционируют как одну из ключевых площадок подготовки операторов БпЛА.

В своих показаниях он рассказывает об интенсивной подготовке и участии в боевых задачах. В то же время, по его словам, именно служба дала ему возможность увидеть внутренние порядки российской армии - в частности отношение к пленным и гражданскому населению.

"СОЧ" и попытка побега

Симонов утверждает, что после увиденного решил самовольно покинуть часть (так называемое "СОЧ" в военной терминологии РФ). Однако его задержали и перевели в одну из штурмовых бригад, которые сами российские военные неофициально называют "мясными" из-за высоких потерь на фронте.

На тот момент, по его словам, он уже знал об украинском проекте "Хочу жить", который гарантирует соблюдение норм международного гуманитарного права для тех, кто добровольно складывает оружие.

Переход линии фронта

Воспользовавшись случаем во время выполнения боевого задания, Симонов смог перейти линию фронта и сдаться украинским военным. Его историю обнародовали в видео на YouTube-канале проекта "Хочу жить".

Украинская сторона заявляет, что такие случаи не единичны: все больше российских военных пользуются возможностью добровольно сдаться, чтобы избежать дальнейшего участия в войне.

Что известно о "Рубиконе"

Центр "Рубикон" в РФ позиционируют как учебную базу для подготовки операторов ударных и разведывательных дронов. С начала полномасштабной войны беспилотники стали одним из ключевых инструментов боевых действий, а подразделения БпЛА - одними из самых приоритетных в структуре российских войск.

История Симонова стала резонансной именно из-за его принадлежности к этой системе подготовки. Украинские источники отмечают: каждый такой переход - это не только спасенная жизнь, но и потенциально ценная информация об организации и методах работы противника.

Сейчас детали его дальнейшего статуса официально не разглашаются.