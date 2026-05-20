Элитный автопарк, миллионы и оружие: что нашли при обысках у "топов" Нацпола (фото)

15:15 20.05.2026 Ср
Новые детали в деле "порноофисов" в трех областях Украины
Елена Чупровская
Элитный автопарк, миллионы и оружие: что нашли при обысках у "топов" Нацпола (фото) Фото: что изъяли у коррумпированных руководителей Нацпола (facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)
У должностных лиц Национальной полиции изъяли шесть элитных авто, оружие и более 22 миллионов наличными - это вторая волна масштабной операции по очистке ведомства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального прокурора Руслана Кравченко.

Что изъяли во время обысков

Во время обысков у топ-чиновников Нацполиции следователи нашли:

  • шесть элитных автомобилей;
  • пять швейцарских часов;
  • огнестрельное и холодное оружие;
  • мобильные телефоны;
  • наличные в разных валютах на общую сумму более 22,6 миллиона гривен.

Кто задержан и в чем подозревают

Сейчас задержаны пятеро участников схемы. Всем сообщили о подозрении.

Среди них - руководители областных полицейских управлений:

  • начальник главного управления Нацполиции в Ивано-Франковской области и его заместитель;
  • первый заместитель начальника главного управления в Тернопольской области;
  • заместитель начальника главного управления в Житомирской области;
  • водитель автохозяйства государственного учреждения "Центр обслуживания подразделений МВД", который выступал посредником между всеми участниками.

Чиновникам из трех областей выдвинули подозрение по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины - получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, которое занимает ответственное положение, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Водителю-посреднику инкриминируют подстрекательство и пособничество в получении неправомерной выгоды - по частям 4 и 5 статьи 27 и части 4 статьи 368 УК Украины.

Прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Как сообщало РБК-Украина, руководителей полиции в трех областях разоблачили на том, что они замалчивали работу сети так называемых "порноофисов" - помещений, где записывали и распространяли в интернете видео эротического содержания. За молчание чиновники получали по 20 тысяч долларов ежемесячно.

Между тем, накануне - 19 мая - НАБУ и САП провели обыски в Верховном Суде по местам работы, проживания и в транспорте ряда действующих и бывших судей в рамках дела о коррупции.

