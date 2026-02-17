Елітні авто і будинки: ексзаступник скандального воєнкома Одеси отримав підозру
Колишнього заступника одеського воєнкома Євгена Борисова підозрюють у незаконному збагаченні на 37,7 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора та власні джерела у правоохоронних органах.
Джерела повідомили, що йдеться про колишнього заступника Одеського ОТЦК Дениса Галушка.
Прокурори Офісу генпрокурора повідомили йому про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України), легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України) та декларуванні недостовірної інформації (ст. 366-2 КК України).
Майно на десятки мільйонів
Згідно з даними слідства, у 2020-2022 роках Галушко отримав активи на 37,7 млн гривень, що значно більше за його офіційні доходи. Він намагався приховати їх, оформлюючи на родичів.
Ексзаступник Борисова витратив гроші на нерухомість та автомобілі преміум-класу:
- Mercedes-Benz GLE 43 AMG
- Mercedes-Benz GLS 350d
- Mercedes-Benz V-Class
- BMW X7
- Toyota RAV4 Hybrid
Легалізація перевіряється щодо активів у понад 17 млн гривень. Крім того, у декларації за 2023 рік він не вказав активи на 7,3 млн гривень.
Фото: нерухомість ексзаступника Борисова (gp.gov.ua)
Крім того, про підозру повідомили й родичці Галушка, яка, за версією слідства, причетна до легалізації частини майна та використанні підроблених документів (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 та ч. 4 ст. 358 КК України).
Підозрювані зараз перебувають за межами України, їхнє місцезнаходження встановлюється.
Справа Борисова
Нагадаємо, скандал навколо одеського воєнкома Євгена Борисова спалахнув навесні 2023 року після повідомлень про можливі хабарі за видачу "білих квитків" для ухилення від мобілізації. За інформацією ЗМІ, за такі послуги нібито просили близько 5 000 євро.
Резонанс викликало й майно сім'ї Борисова в Іспанії: вілла в Марбельї майже за 4 млн євро, оформлена на його матір, а також оренда елітного житла вартістю 5 000 євро на місяць.
Пізніше, 25 грудня 2024 року, Борисова затримали в Києві. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу.
За час розслідування заставу Борисову загалом зменшили з 402 млн гривень до 44 млн гривень. Наприкінці вересня 2025 року за скандального ексвоєнкома внесли цю суму.