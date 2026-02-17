ua en ru
Элитные авто и дома: экс-заместитель скандального военкома Одессы получил подозрение

Вторник 17 февраля 2026 14:57
UA EN RU
Элитные авто и дома: экс-заместитель скандального военкома Одессы получил подозрение Фото: Евгений Борисов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерий Ульяненко, Юлия Акимова

Бывшего заместителя одесского военкома Евгения Борисова подозревают в незаконном обогащении на 37,7 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора и собственные источники в правоохранительных органах.

Читайте также: Без "отбора" телефонов и новый кадровый подход: Лубинец предложил изменить работу ТЦК

Источники сообщили, что речь идет о бывшем заместителе Одесского ОТЦК Денисе Галушко.

Прокуроры Офиса генпрокурора сообщили ему о подозрении в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины), легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины) и декларировании недостоверной информации (ст. 366-2 УК Украины).

Имущество на десятки миллионов

Согласно данным следствия, в 2020-2022 годах Галушко получил активы на 37,7 млн гривен, что значительно больше его официальных доходов. Он пытался скрыть их, оформляя на родственников.

Экс-заместитель Борисова потратил деньги на недвижимость и автомобили премиум-класса:

  • Mercedes-Benz GLE 43 AMG
  • Mercedes-Benz GLS 350d
  • Mercedes-Benz V-Class
  • BMW X7
  • Toyota RAV4 Hybrid

Легализация проверяется в отношении активов в более 17 млн гривен. Кроме того, в декларации за 2023 год он не указал активы на 7,3 млн гривен.

Фото: недвижимость экс-заместителя Борисова (gp.gov.ua)

Кроме того, о подозрении сообщили и родственнице Галушко, которая, по версии следствия, причастна к легализации части имущества и использовании поддельных документов (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 и ч. 4 ст. 358 УК Украины).

Подозреваемые сейчас находятся за пределами Украины, их местонахождение устанавливается.

Дело Борисова

Напомним, скандал вокруг одесского военкома Евгения Борисова вспыхнул весной 2023 года после сообщений о возможных взятках за выдачу "белых билетов" для уклонения от мобилизации. По информации СМИ, за такие услуги якобы просили около 5 000 евро.

Резонанс вызвало и имущество семьи Борисова в Испании: вилла в Марбелье почти за 4 млн евро, оформленная на его мать, а также аренда элитного жилья стоимостью 5 000 евро в месяц.

Позже, 25 декабря 2024 года, Борисова задержали в Киеве. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог.

За время расследования залог Борисову в целом уменьшили с 402 млн гривен до 44 млн гривен. В конце сентября 2025 года за скандального экс-военкома внесли эту сумму.

Одесса Коррупция Офис Генпрокурора
