Элитные авто и дома: экс-заместитель скандального военкома Одессы получил подозрение
Бывшего заместителя одесского военкома Евгения Борисова подозревают в незаконном обогащении на 37,7 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора и собственные источники в правоохранительных органах.
Читайте также: Без "отбора" телефонов и новый кадровый подход: Лубинец предложил изменить работу ТЦК
Источники сообщили, что речь идет о бывшем заместителе Одесского ОТЦК Денисе Галушко.
Прокуроры Офиса генпрокурора сообщили ему о подозрении в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины), легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины) и декларировании недостоверной информации (ст. 366-2 УК Украины).
Имущество на десятки миллионов
Согласно данным следствия, в 2020-2022 годах Галушко получил активы на 37,7 млн гривен, что значительно больше его официальных доходов. Он пытался скрыть их, оформляя на родственников.
Экс-заместитель Борисова потратил деньги на недвижимость и автомобили премиум-класса:
- Mercedes-Benz GLE 43 AMG
- Mercedes-Benz GLS 350d
- Mercedes-Benz V-Class
- BMW X7
- Toyota RAV4 Hybrid
Легализация проверяется в отношении активов в более 17 млн гривен. Кроме того, в декларации за 2023 год он не указал активы на 7,3 млн гривен.
Фото: недвижимость экс-заместителя Борисова (gp.gov.ua)
Кроме того, о подозрении сообщили и родственнице Галушко, которая, по версии следствия, причастна к легализации части имущества и использовании поддельных документов (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 и ч. 4 ст. 358 УК Украины).
Подозреваемые сейчас находятся за пределами Украины, их местонахождение устанавливается.
Дело Борисова
Напомним, скандал вокруг одесского военкома Евгения Борисова вспыхнул весной 2023 года после сообщений о возможных взятках за выдачу "белых билетов" для уклонения от мобилизации. По информации СМИ, за такие услуги якобы просили около 5 000 евро.
Резонанс вызвало и имущество семьи Борисова в Испании: вилла в Марбелье почти за 4 млн евро, оформленная на его мать, а также аренда элитного жилья стоимостью 5 000 евро в месяц.
Позже, 25 декабря 2024 года, Борисова задержали в Киеве. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог.
За время расследования залог Борисову в целом уменьшили с 402 млн гривен до 44 млн гривен. В конце сентября 2025 года за скандального экс-военкома внесли эту сумму.