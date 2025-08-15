Прикордонники затримали порушників на незвичному транспорті (фото)

"Поблизу Ужгорода прикордонники зупинили двох порушників, які прямували в бік кордону на самокатах. До цілі їм залишалося 300 метрів", - зазначили у ДПСУ.

Прикордонники також повідомили, втікачі планували оминути пункти пропуску, щоб потрапити до однієї з країн Євросоюзу для проживання, роботи та уникнення кримінальної відповідальності. Маршрут продумали заздалегідь і, користуючись знанням місцевості, вирушили в дорогу.

Зазначається, що після встановлення всіх обставин справи нелегальних подорожуючих буде притягнуто до адміністративної відповідальності.