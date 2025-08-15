Пограничники задержали нарушителей на необычном транспорте (фото)

Двое мужчин вблизи Ужгорода пытались нелегально пересечь границу на электросамокатах, их задержали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы.
"Вблизи Ужгорода пограничники остановили двух нарушителей, которые направлялись в сторону границы на самокатах. До цели им оставалось 300 метров", - отметили в ГПСУ.
Пограничники также сообщили, беглецы планировали обойти пункты пропуска, чтобы попасть в одну из стран Евросоюза для проживания, работы и избежания уголовной ответственности. Маршрут продумали заранее и, пользуясь знанием местности, отправились в путь.
Отмечается, что после установления всех обстоятельств дела нелегальные путешественники будут привлечены к административной ответственности.
Напомним, ранее сообщалось, что СБУ разоблачила депутата Волынского областного совета, который организовал схему незаконной переправки мужчин за границу. С начала 2022 года через эту схему незаконно вывезли более 100 человек.
Также писали, что во Львовской области пограничники в третий раз задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь границу.
Кроме того, на Закарпатье был задержан правоохранитель, который за 4 тысячи долларов организовал незаконный выезд уклониста в Словакию.