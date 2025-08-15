Пограничники задержали нарушителей на необычном транспорте (фото)

"Вблизи Ужгорода пограничники остановили двух нарушителей, которые направлялись в сторону границы на самокатах. До цели им оставалось 300 метров", - отметили в ГПСУ.

Пограничники также сообщили, беглецы планировали обойти пункты пропуска, чтобы попасть в одну из стран Евросоюза для проживания, работы и избежания уголовной ответственности. Маршрут продумали заранее и, пользуясь знанием местности, отправились в путь.

Отмечается, что после установления всех обстоятельств дела нелегальные путешественники будут привлечены к административной ответственности.