RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Пограничники задержали нарушителей на необычном транспорте (фото)

Фото: в ГПСУ разоблачили нарушителей на необычном транспорте (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Двое мужчин вблизи Ужгорода пытались нелегально пересечь границу на электросамокатах, их задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы.

"Вблизи Ужгорода пограничники остановили двух нарушителей, которые направлялись в сторону границы на самокатах. До цели им оставалось 300 метров", - отметили в ГПСУ.

Пограничники также сообщили, беглецы планировали обойти пункты пропуска, чтобы попасть в одну из стран Евросоюза для проживания, работы и избежания уголовной ответственности. Маршрут продумали заранее и, пользуясь знанием местности, отправились в путь.

Отмечается, что после установления всех обстоятельств дела нелегальные путешественники будут привлечены к административной ответственности.

 

Попытки нелегально выехать из Украины

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ разоблачила депутата Волынского областного совета, который организовал схему незаконной переправки мужчин за границу. С начала 2022 года через эту схему незаконно вывезли более 100 человек.

Также писали, что во Львовской области пограничники в третий раз задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь границу.

Кроме того, на Закарпатье был задержан правоохранитель, который за 4 тысячи долларов организовал незаконный выезд уклониста в Словакию.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДПСУГраница с УкраинойПограничники