ua en ru
Вт, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Электронные кабинеты и Вступ-2025 не будут работать до 28 августа: в МОН назвали причину

Вторник 26 августа 2025 15:32
UA EN RU
Электронные кабинеты и Вступ-2025 не будут работать до 28 августа: в МОН назвали причину Фото: Вступительная кампания-2025 в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Сегодня, 26 августа, из-за подготовки алгоритма размещения государственного и регионального заказа на магистратуру временно не будут работать электронные кабинеты абитуриентов, система ЕГЭБО и сайт Вступ-2025.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).

26 августа в 16:00 по киевскому времени начнется подготовка алгоритма для адресного размещения государственного и регионального заказа на магистратуру. В это время временно ограничен доступ к электронным кабинетам абитуриентов, системе ЕГЭБО и сайту Вступ-2025.

Как сообщает Министерство образования и науки Украины, сервисы заработают после завершения размещения рекомендаций - не позднее 28 августа. В этом году в системе создано более 100 тыс. электронных кабинетов и подано 204 337 заявлений.

Список рекомендованных на бюджет будет обнародован до 28 августа включительно. Поступающий может получить только одну бюджетную рекомендацию. Подтвердить выбор места обучения необходимо до 18:00 30 августа, зачисление на бюджет продлится до 1 сентября. С 1 сентября начнется формирование рекомендаций на контракт, зачисление на который продлится до 30 сентября.

Дополнительный набор на контракт в учебных заведениях возможен до 20 октября.

Ранее РБК-Украина писало, что почти 3 тысячи абитуриентов бакалавриата 2025 года, которые получили рекомендации на бюджет, не подтвердили свое место, отказавшись от государственного финансирования. Среди контрактников отказы составили более 28 тысяч.

Также мы рассказывали о дополнительном поступлении в профессиональные колледжи на контракт в 2025 году, который продлится до 20 октября. Подать заявление могут выпускники 9 и 11 классов и квалифицированные рабочие через электронный кабинет, без представления результатов НМТ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вступительная кампания Образование в Украине
Новости
Выезд за границу для мужчин до 22 лет: Кабмин примет изменения уже сегодня
Выезд за границу для мужчин до 22 лет: Кабмин примет изменения уже сегодня
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы