Электронные кабинеты и Вступ-2025 не будут работать до 28 августа: в МОН назвали причину
Сегодня, 26 августа, из-за подготовки алгоритма размещения государственного и регионального заказа на магистратуру временно не будут работать электронные кабинеты абитуриентов, система ЕГЭБО и сайт Вступ-2025.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).
26 августа в 16:00 по киевскому времени начнется подготовка алгоритма для адресного размещения государственного и регионального заказа на магистратуру. В это время временно ограничен доступ к электронным кабинетам абитуриентов, системе ЕГЭБО и сайту Вступ-2025.
Как сообщает Министерство образования и науки Украины, сервисы заработают после завершения размещения рекомендаций - не позднее 28 августа. В этом году в системе создано более 100 тыс. электронных кабинетов и подано 204 337 заявлений.
Список рекомендованных на бюджет будет обнародован до 28 августа включительно. Поступающий может получить только одну бюджетную рекомендацию. Подтвердить выбор места обучения необходимо до 18:00 30 августа, зачисление на бюджет продлится до 1 сентября. С 1 сентября начнется формирование рекомендаций на контракт, зачисление на который продлится до 30 сентября.
Дополнительный набор на контракт в учебных заведениях возможен до 20 октября.
Ранее РБК-Украина писало, что почти 3 тысячи абитуриентов бакалавриата 2025 года, которые получили рекомендации на бюджет, не подтвердили свое место, отказавшись от государственного финансирования. Среди контрактников отказы составили более 28 тысяч.
Также мы рассказывали о дополнительном поступлении в профессиональные колледжи на контракт в 2025 году, который продлится до 20 октября. Подать заявление могут выпускники 9 и 11 классов и квалифицированные рабочие через электронный кабинет, без представления результатов НМТ.