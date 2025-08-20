Електронна черга до ТЦК запрацювала на постійній основі: Шмигаль повідомив деталі

" Електронна черга з травня 2024 року працювала в тестовому режимі. Тепер вона стає постійним важливим сервісом, яким можуть скористатися військовозобов’язані, військовослужбовці та їхні рідні", - пояснив міністр.

Таким чином, за його словами, планується прибрати "живі" черги під ТЦК, цифровізувати процеси, посилити безпеку та значно пришвидшити процедури прийняття громадян.

"Одночасно працюємо над переведенням в “цифру” якнайбільше послуг і формуємо екосистему Електронного ТЦК, який функціонуватиме в онлайн-режимі", - додав міністр.