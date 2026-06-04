Електричка з кондиціонером: УЗ запустила новий маршрут між Києвом та Одесою

Із Одеси до Вінниці починає курсувати модернізований електропоїзд з кондиціонуванням. Разом із раніше оновленим поїздом Київ - Вінниця - Хмельницький він створить новий варіант подорожі між містами з гарантованою пересадкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" .

Головне: Комфорт з кондиціонером: "Укрзалізниця" оновила електропоїзд, оснастивши його системою кондиціонування повітря для літнього сезону.

"Укрзалізниця" оновила електропоїзд, оснастивши його системою кондиціонування повітря для літнього сезону. Маршрут із пересадкою: Поїзд курсуватиме між Одесою та Вінницею, утворюючи разом із рейсом Київ - Хмельницький новий комбінований маршрут Київ - Одеса.

Поїзд курсуватиме між Одесою та Вінницею, утворюючи разом із рейсом Київ - Хмельницький новий комбінований маршрут Київ - Одеса. Гарантоване стикування: Графіки поїздів у Вінниці чітко узгоджені - у разі затримки одного рейсу, інший обов'язково чекатиме на пасажирів.

Графіки поїздів у Вінниці чітко узгоджені - у разі затримки одного рейсу, інший обов'язково чекатиме на пасажирів. Купівля квитків: Квитки вже у продажу. В офіційному застосунку УЗ під час пошуку маршруту Київ - Одеса необхідно обрати опцію "з пересадками".

На маршрут вийшла модернізована електричка

Залізничники завершили модернізацію ще одного електропоїзда. Головною новинкою стало встановлення системи кондиціонування, що має зробити поїздки комфортнішими під час літньої спеки.

Оновлений електропоїзд курсуватиме між Одесою та Вінницею. Раніше аналогічний модернізований склад уже запустили на маршруті Київ - Вінниця - Хмельницький.

Як курсуватимуть поїзди

Маршрут з Одеси до Києва стає доступним відсьогодні, 4 червня.

Поїзд №840 вирушатиме з Одеси о 12:55 та прибуватиме до Вінниці о 18:30. Після пересадки на поїзд №858 о 18:50 пасажири зможуть дістатися Києва о 22:04.

У зворотному напрямку маршрут запрацює з 5 червня.

Поїзд №857 Київ - Хмельницький відправлятиметься зі столиці о 07:02 та прибуватиме до Вінниці о 10:32. Далі пасажири пересідатимуть на поїзд №839, який вирушатиме об 11:08 та прибуватиме до Одеси о 17:01.

Альтернатива прямим поїздам до Одеси

В "Укрзалізниці" зазначають, що два модернізовані електропоїзди фактично створюють новий комбінований маршрут між Києвом та Одесою.

Подорож передбачає пересадку у Вінниці, але рейси спеціально узгоджені між собою. Якщо один із поїздів затримається, інший чекатиме на пасажирів.

У компанії вважають, що такий варіант може стати альтернативою поїздам далекого сполучення, особливо в період високого попиту на квитки.

Квитки вже доступні в застосунку компанії. Для пошуку маршруту Київ - Одеса або Одеса - Київ необхідно обрати опцію "з пересадками".