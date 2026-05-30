В "Укрзалізниці" розповіли, скільки пасажирських вагонів будуть з кондиціонерами влітку

06:30 30.05.2026 Сб
2 хв
УЗ модернізувала вагони до літа
aimg Юлія Маловічко
В "Укрзалізниці" розповіли, скільки пасажирських вагонів будуть з кондиціонерами влітку Фото: поїзд УЗ (Укрзалізниця Facebook)
До літнього сезону "Укрзалізниця" підготувала понад тисячу пасажирських вагонів, обладнаних кондиціонерами. Наразі системами охолодження оснащені понад 70% вагонів, які виходять у рейси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці" у Facebook.

Як зазначили у компанії, протягом весни у всіх вагонних депо тривали планові роботи з підготовки рухомого складу до підвищення температури. Зокрема, фахівці проводили поетапну перевірку систем кондиціонування, виконували дозаправку холодоагентом, а також дообладнали понад 30 вагонів, які раніше не були оснащені кондиціонерами.

Крім того, у 59 вагонах встановили акумуляторні батареї підвищеної ємності, що має покращити стабільність роботи бортових систем під час поїздок.

У перевізника повідомили, що до літнього сезону вже повністю підготовлено 933 спальні вагони та ще 100 вагонів швидкісних поїздів.

Це означає, що 71% вагонів, які сьогодні виходять у рейс, є кондиціонованими

У компанії також нагадали пасажирам, що вагони з кондиціонерами мають спеціальне маркування у вигляді позначки "сніжинка". Вона відображається як у мобільному застосунку перевізника, так і на сайті під час купівлі квитків.

Водночас в "Укрзалізниці" закликали уважно планувати подорожі в літній період. Там пояснили, що через дефіцит рухомого складу забезпечити піковий сезонний попит виключно модернізованими вагонами з кондиціонуванням наразі неможливо

Нагадаємо, нещодавно в УЗ попередили пасажирів про жорсткий дефіцит квитків на поїзди впродовж літнього сезону.

РБК-Україна також писало, як економити на квитках УЗ за новими правилами та які послуги у вагонах - безкоштовні.

