В "Укрзалізниці" розповіли, скільки пасажирських вагонів будуть з кондиціонерами влітку

До літнього сезону "Укрзалізниця" підготувала понад тисячу пасажирських вагонів, обладнаних кондиціонерами. Наразі системами охолодження оснащені понад 70% вагонів, які виходять у рейси.

Як зазначили у компанії, протягом весни у всіх вагонних депо тривали планові роботи з підготовки рухомого складу до підвищення температури. Зокрема, фахівці проводили поетапну перевірку систем кондиціонування, виконували дозаправку холодоагентом, а також дообладнали понад 30 вагонів, які раніше не були оснащені кондиціонерами.

Крім того, у 59 вагонах встановили акумуляторні батареї підвищеної ємності, що має покращити стабільність роботи бортових систем під час поїздок.

"Загалом уже повністю підготовлені до літа 933 спальні вагони та 100 вагонів швидкісних поїздів. Це означає, що 71% вагонів, які сьогодні виходять у рейс, є кондиціонованими", - зазначили в "Укрзалізниці".

У компанії також нагадали пасажирам, що вагони з кондиціонерами мають спеціальне маркування у вигляді позначки "сніжинка". Вона відображається як у мобільному застосунку перевізника, так і на сайті під час купівлі квитків.

Водночас в "Укрзалізниці" закликали уважно планувати подорожі в літній період. Там пояснили, що через дефіцит рухомого складу забезпечити піковий сезонний попит виключно модернізованими вагонами з кондиціонуванням наразі неможливо