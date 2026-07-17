Ексзаступниця "мера" Алчевська ховалася у Києві, її затримали

СБУ затримала топколаборантку з Алчевська

Служба безпеки затримала у Києві колишню заступницю голови окупаційної адміністрації Алчевська тимчасово захопленої Росією частини Луганщини.

Після переїзду до столиці фігурантка працювала у центрі соціального обслуговування та приховала своє минуле.

Прислужувала окупантам на Луганщині

Фігурантка справи у 2014 році входила до складу забороненої Партії регіонів і очолювала міський відділ освіти в Алчевську.

Пізніше жінка працювала на росіян "віцемеркою":

виконувала доручення щодо примусового отримання місцевими жителями паспортів та громадянства РФ;

примушувала вчителів захоплених шкіл співпрацювати з окупаційною адміністрацією та переводити навчальний процес на російські "стандарти".

Напередодні лютого 2022 року зловмисниця виїхала з Алчевська через особистий конфлікт з новим "мером". Згодом вона оселилася поблизу своїх дітей у Києві.

Що загрожує затриманій

Під час обшуків за місцями роботи і проживання ексчиновниці окупаційної адміністрації слідчі виявили комп’ютерну техніку і смартфони із доказами співпраці з ворогом.

Їй повідомилипро підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Фігурантці загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.