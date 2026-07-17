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Ексзаступниця "мера" Алчевська ховалася у Києві, її затримали

16:13 17.07.2026 Пт
2 хв
Правоохоронці викрили топколаборантку з окупованої Луганщини
aimg Олена Бджола
Фото: затримання підозрюваної у держзраді (ssu.gov.ua)

Колишня чиновниця з Алчевська співпрацювала з окупантами з 2014 році, але втекла з міста перед повномасштабним вторгненням РФ.

Про це повідомила РБК-Україна з посиланням на заяву Служби безпеки України.

СБУ затримала топколаборантку з Алчевська

Служба безпеки затримала у Києві колишню заступницю голови окупаційної адміністрації Алчевська тимчасово захопленої Росією частини Луганщини.

Після переїзду до столиці фігурантка працювала у центрі соціального обслуговування та приховала своє минуле.

Прислужувала окупантам на Луганщині

Фігурантка справи у 2014 році входила до складу забороненої Партії регіонів і очолювала міський відділ освіти в Алчевську.

Пізніше жінка працювала на росіян "віцемеркою":

  • виконувала доручення щодо примусового отримання місцевими жителями паспортів та громадянства РФ;
  • примушувала вчителів захоплених шкіл співпрацювати з окупаційною адміністрацією та переводити навчальний процес на російські "стандарти".

Напередодні лютого 2022 року зловмисниця виїхала з Алчевська через особистий конфлікт з новим "мером". Згодом вона оселилася поблизу своїх дітей у Києві.

Що загрожує затриманій

Під час обшуків за місцями роботи і проживання ексчиновниці окупаційної адміністрації слідчі виявили комп’ютерну техніку і смартфони із доказами співпраці з ворогом.

Їй повідомилипро підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Фігурантці загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на початку липня СБУ зірвала нову спробу Росії викрасти новітні розробки України у сфері дронів. На шпигунстві попався викладач академії Міноборони.

Контррозвідка СБУ затримала агента РФ у Львові. Він намагався підірвати цех оборонного підприємства і замаскувати диверсію під аварію.

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