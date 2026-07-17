Ексзаступниця "мера" Алчевська ховалася у Києві, її затримали

Колишня чиновниця з Алчевська співпрацювала з окупантами з 2014 році, але втекла з міста перед повномасштабним вторгненням РФ.
Про це повідомила РБК-Україна з посиланням на заяву Служби безпеки України.
Служба безпеки затримала у Києві колишню заступницю голови окупаційної адміністрації Алчевська тимчасово захопленої Росією частини Луганщини.
Після переїзду до столиці фігурантка працювала у центрі соціального обслуговування та приховала своє минуле.
Фігурантка справи у 2014 році входила до складу забороненої Партії регіонів і очолювала міський відділ освіти в Алчевську.
Пізніше жінка працювала на росіян "віцемеркою":
Напередодні лютого 2022 року зловмисниця виїхала з Алчевська через особистий конфлікт з новим "мером". Згодом вона оселилася поблизу своїх дітей у Києві.
Під час обшуків за місцями роботи і проживання ексчиновниці окупаційної адміністрації слідчі виявили комп’ютерну техніку і смартфони із доказами співпраці з ворогом.
Їй повідомилипро підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).
Фігурантці загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на початку липня СБУ зірвала нову спробу Росії викрасти новітні розробки України у сфері дронів. На шпигунстві попався викладач академії Міноборони.
Контррозвідка СБУ затримала агента РФ у Львові. Він намагався підірвати цех оборонного підприємства і замаскувати диверсію під аварію.