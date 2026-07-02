СБУ затримала топагента російської розвідки, який шпигував за розробками дронів

СБУ зірвала нову спробу Росії викрасти новітні розробки України у сфері безпілотників. Цього разу на шпигунстві попався викладач академії Міноборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби безпеки України.

В академії Міноборони працював російський "кріт"

Військова контррозвідка СБУ за сприяння Міністра оборони, Головнокомандувача ЗСУ та керівництва військової академії викрила топагента ГРУ. Доцент наукового центру шпигував для ворога: пересилав російському куратору проєктну документацію про нові дронові розробки Сил оборони.

"Також посадовець безпідставно визнавав неперспективними розробки українських виробників озброєння, які проходили експертну оцінку. Для цього він готував "негативні" висновки на тестові проєкти безпілотних та роботизованих систем", - уточнили в СБУ.

Проте військова контррозвідка СБУ документувала кожен крок шпигуна та використала його для дезінформування росіян.

Затримання шпигуна ГРУ

Співробітники СБУ затримали агента "на гарячому" в його робочому кабінеті.

Доцента завербували російські спецслужби через його знайомого з Росії. Вони обіцяли зраднику "посаду" в окупаційній адміністрації РФ.

Під час обшуку в затриманого виявлено два мобільних телефони та комп’ютерну техніку.

Відео: затримання російського "крота" (ssu.gov.ua)

Що загрожує російському агенту

Слідчі Служби безпеки повідомили шпигуну РФ про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Він може отримати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.