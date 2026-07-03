У Львові затримали агента Кремля, який хотів підпалити оборонний завод
У Львові контррозвідка СБУ затримала агента РФ, який намагався підірвати цех оборонного підприємства, замаскувавши диверсію під аварію на виробництві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Зловмисник готував підпал, який мав виглядати як звичайне коротке замикання виробничого обладнання під час робочого процесу.
За задумом фігуранта, подальше займання мало спричинити вибухи - їх планували видати за технічну аварію на виробництві.
Кіберфахівці СБУ виявили підготовку та затримали агента одразу після спроби підпалити один із цехів.
Завдання ворога виконував завербований місцевий житель. Куратор з РФ контролював його не напряму, а через брата, який перебуває за кордоном і співпрацює з країною-агресором.
Фото: підозрюваний готує диверсію (https://t.me/SBUkr/18005)
За вказівкою куратора агент влаштувався на підприємство ОПК різноробочим.
Далі через брата він отримав від представника російських спецслужб покрокову інструкцію - як організувати підпал і знищити секції з виробничими потужностями.
Що знайшли під час обшуку
Під час обшуків на місці події виявили докази підготовки диверсії, а також особисті речі затриманого.
Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України - диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.
Агент перебуває під вартою, матеріали справи вже направили до суду. Його брату, який переховується за кордоном, оголосили підозру заочно.
Обом чоловікам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Спроби диверсій РФ в Україні
Раніше РБК-Україна повідомляло, що на Донеччині контррозвідка СБУ затримала ще одного агента РФ - чоловік наводив важкі авіабомби ФАБ-500 і ФАБ-1500 на позиції захисників Краматорська та Дружківки.
До вербування він потрапив, шукаючи "легкі заробітки" у тематичних телеграм-каналах, а зібрані координати передавав кураторам з Росії через месенджер.
Також ми писали, що у Хмельницькому СБУ затримала агента ФСБ, який готував теракт.
Чоловіка викрили "на гарячому", коли він готувався підірвати саморобну бомбу в місці скупчення військових.
Щоб збільшити кількість жертв, зловмисник планував викликати поліцію на "локацію" фейковим дзвінком на 102.