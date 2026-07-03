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У Львові затримали агента Кремля, який хотів підпалити оборонний завод

13:23 03.07.2026 Пт
2 хв
Що знайшли у підозрюваного під час обшуків?
aimg Олена Чупровська
У Львові затримали агента Кремля, який хотів підпалити оборонний завод Фото: Диверсант хотів спалити цех оборонного заводу у Львові ( facebook.com_SecurSerUkraine)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У Львові контррозвідка СБУ затримала агента РФ, який намагався підірвати цех оборонного підприємства, замаскувавши диверсію під аварію на виробництві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Зловмисник готував підпал, який мав виглядати як звичайне коротке замикання виробничого обладнання під час робочого процесу.

За задумом фігуранта, подальше займання мало спричинити вибухи - їх планували видати за технічну аварію на виробництві.

Кіберфахівці СБУ виявили підготовку та затримали агента одразу після спроби підпалити один із цехів.

Завдання ворога виконував завербований місцевий житель. Куратор з РФ контролював його не напряму, а через брата, який перебуває за кордоном і співпрацює з країною-агресором.

У Львові затримали агента Кремля, який хотів підпалити оборонний заводФото: підозрюваний готує диверсію (https://t.me/SBUkr/18005)

За вказівкою куратора агент влаштувався на підприємство ОПК різноробочим.

Далі через брата він отримав від представника російських спецслужб покрокову інструкцію - як організувати підпал і знищити секції з виробничими потужностями.

Що знайшли під час обшуку

Під час обшуків на місці події виявили докази підготовки диверсії, а також особисті речі затриманого.

Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України - диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Агент перебуває під вартою, матеріали справи вже направили до суду. Його брату, який переховується за кордоном, оголосили підозру заочно.

Обом чоловікам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Спроби диверсій РФ в Україні

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на Донеччині контррозвідка СБУ затримала ще одного агента РФ - чоловік наводив важкі авіабомби ФАБ-500 і ФАБ-1500 на позиції захисників Краматорська та Дружківки.

До вербування він потрапив, шукаючи "легкі заробітки" у тематичних телеграм-каналах, а зібрані координати передавав кураторам з Росії через месенджер.

Також ми писали, що у Хмельницькому СБУ затримала агента ФСБ, який готував теракт.

Чоловіка викрили "на гарячому", коли він готувався підірвати саморобну бомбу в місці скупчення військових.

Щоб збільшити кількість жертв, зловмисник планував викликати поліцію на "локацію" фейковим дзвінком на 102.

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