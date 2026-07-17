Экс-заместитель "мэра" Алчевска пряталась в Киеве, ее задержали

СБУ задержала топ-колаборантку из Алчевска

Служба безопасности задержала в Киеве бывшего заместителя главы оккупационной администрации Алчевска временно захваченной Россией части Луганщины.

После переезда в столицу фигурантка работала в центре социального обслуживания и скрыла свое прошлое.

Прислуживала оккупантам в Луганской области

Фигурантка дела в 2014 году входила в состав запрещенной Партии регионов и возглавляла городской отдел образования в Алчевске.

Позже женщина работала на россиян "вице-мэром":

выполняла поручение насчет принудительного получения местными жителями паспортов и гражданства РФ;

заставляла учителей захваченных школ сотрудничать с оккупационной администрацией и переводить учебный процесс на российские "стандарты".

В преддверии февраля 2022 года злоумышленница уехала из Алчевска из-за личного конфликта с новым "мэром". Впоследствии она поселилась у своих детей в Киеве.

Что угрожает задержанной

Во время обысков по месту работы и проживания экс-чиновницы оккупационной администрации следователи обнаружили компьютерную технику и смартфоны с доказательствами сотрудничества с врагом.

Ей сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Фигурантке грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.