Экстренные отключения в Киеве: сколько дают света и что делать, если его нет 12 часов

В Киеве после недавних атак России по энергетике продолжают действовать экстренные отключения света. Сейчас электроэнергии дают на несколько часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

"Ориентировочно ситуация сейчас такая: примерно 3 часа со светом и около 10 - без. Энергосистема работает в аварийных условиях, поэтому часы со светом могут меняться", - говорится в сообщении

В компании отметили, что энергетики работают непрерывно, чтобы ликвидировать последствия обстрелов.

В то же время в ДТЭК добавили, что у тех потребителей, где электроэнергии нет более 12 часов - скорее всего, произошла локальная авария.

"Проверьте информацию в чат-боте или на сайте, есть ли зафиксированная авария. Если нет, обратитесь в ЖЭК или ОСМД - они проверят внутренние сети и при необходимости подадут заявку", - сказано в сообщении.