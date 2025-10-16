Екстрені відключення світла та графіки для промисловості: "Укренерго" оновило обмеження

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, в Україні відключення світла почалися після російських ударів по енергооб'єктах. Ворог також "полює" і на енергетиків, які проводять ремонт на пошкоджених об'єктах.

Через пошкодження, викликані російськими атаками, сьогодні, 16 жовтня, вранці "Укренерго" вводило екстрені відключення світла.

Вже після 13:00 стало відомо, що екстрені відключення скасували, але ненадовго.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський зазначав, що влада вже чекає проблем зі світлом. За його словами, Україна може знову розпочати імпорт електроенергії із країн Євросоюзу.