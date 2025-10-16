UA

Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Екстрені відключення світла та графіки для промисловості: "Укренерго" оновило обмеження

Ілюстративне фото: в Україні діють відключення світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні сьогодні, 16 жовтня, ввечері почали діяти нові обмеження електропостачання. У частині областей запровадили екстрені відключення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.

"Через складну ситуацію в енергосистемі України, спричинену попередніми російськими обстрілами, у деяких областях застосовано аварійні відключення", - йдеться в повідомленні компанії.

Зокрема, аварійні відключення діють у Києві, Київській, Сумській, Черкаській, Харківській та Полтавській областях.

Також у всіх областях запровадили графіки обмеження потужності для промисловості.

Водночас у Чернігівській області діють три черги погодинних відключень світла.

У компанії звернули увагу, що ситуація зі світлом може змінитися. Про це повідомлять у соцмережах обленерго.

 

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, в Україні відключення світла почалися після російських ударів по енергооб'єктах. Ворог також "полює" і на енергетиків, які проводять ремонт на пошкоджених об'єктах.

Через пошкодження, викликані російськими атаками, сьогодні, 16 жовтня, вранці "Укренерго" вводило екстрені відключення світла.

Вже після 13:00 стало відомо, що екстрені відключення скасували, але ненадовго.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський зазначав, що влада вже чекає проблем зі світлом. За його словами, Україна може знову розпочати імпорт електроенергії із країн Євросоюзу.

