Экстренные отключения света и графики для промышленности: "Укрэнерго" обновило ограничения

Отключения света в Украине

Напомним, в Украине отключения света начались после российских ударов по энергообъектам. Враг также "охотится" и на энергетиков, которые проводят ремонт на поврежденных объектах.

Из-за повреждений, которые были вызваны российскими атаками, сегодня, 16 октября, утром "Укрэнерго" вводило экстренные отключения света.

Уже в после 13:00 стало известно, что экстренные отключения отменили, но ненадолго.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что власти уже ожидают проблем со светом. По его словам, Украина может снова начать импорт электроэнергии из стран Евросоюза.