Експортний ресурс агресора. У ГУР розкрили понад півсотні суден "тіньового флоту" РФ

"ГУР МО України в розділі "Морські судна" порталу War&Sanctions оприлюднює перелік з 51 судна, які агресор використовує як ресурс для наповнення нафтодоларами своєї військової казни та продовження агресії проти України", - зазначили у розвідці.

Зазначається, що до оновлення увійшли нафтові танкери, що забезпечують морський експорт російської нафти й нафтопродуктів, а також вантажні судна, які співпрацюють з агресором і заходять у закриті порти на тимчасово окупованій території України – зокрема в Маріуполь і Керч.

Росія системно використовує морську логістику не лише для експорту енергоносіїв, а й для вивезення викрадених українських ресурсів – зерна, руди, вугілля. Паралельно держава-агресор намагається інтегрувати окуповані території у власну економічну систему, відкриваючи українські порти для іноземних суден.

Відомо, що для прикриття такої діяльності Росія застосовує схеми із використанням суден під прапорами третіх держав, зокрема тих, які офіційно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.

Ключовою ланкою цієї логістики залишаються капітани суден, саме вони володіють повною інформацією про походження та характер вантажів, а також маршрути слідування.