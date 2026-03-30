Экспортный ресурс агрессора. В ГУР раскрыли более полусотни судов "теневого флота" РФ

В ГУР рассказали о более полусотне российских судов, которые помогают РФ экспортировать нефть и другие энергоносители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР МО Украины.
"ГУР МО Украины в разделе "Морские суда" портала War&Sanctions публикует перечень из 51 судна, которые агрессор использует как ресурс для наполнения нефтедолларами своей военной казны и продолжения агрессии против Украины", - отметили в разведке.
Отмечается, что в обновление вошли нефтяные танкеры, обеспечивающие морской экспорт российской нефти и нефтепродуктов, а также грузовые суда, которые сотрудничают с агрессором и заходят в закрытые порты на временно оккупированной территории Украины - в частности в Мариуполь и Керчь.
Россия системно использует морскую логистику не только для экспорта энергоносителей, но и для вывоза похищенных украинских ресурсов - зерна, руды, угля. Параллельно государство-агрессор пытается интегрировать оккупированные территории в собственную экономическую систему, открывая украинские порты для иностранных судов.
Известно, что для прикрытия такой деятельности Россия применяет схемы с использованием судов под флагами третьих государств, в частности тех, которые официально поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.
Ключевым звеном этой логистики остаются капитаны судов, именно они владеют полной информацией о происхождении и характере грузов, а также маршрутах следования.
